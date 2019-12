Leuvense politie waarschuwt voor inbrekers tijdens oudejaarsnacht EDLL

29 december 2019

12u29 0 Leuven Veel mensen vieren de nacht van oud op nieuw buitenshuis. Dat maakt verschillende woningen een potentieel doelwit voor inbrekers. De politie van Leuven wil de bewoners extra waarschuwen voor inbraakplagen tijdens oudejaarsnacht en zet daarom nog enkele tips op een rijtje.

“Inbrekers nemen geen vakantie en vieren de overgang van oud naar nieuw niet”, aldus de politie van Leuven. Om de inbrekers de pas af te snijden tijdens de komende dagen, zet de politie de belangrijkste tips nog even op een rijtje. “Het blijft belangrijk om alles goed af te sluiten. Daarnaast geven we als tip mee om toch een bewoonde indruk achter te laten, door bijvoorbeeld een lamp of licht te laten branden. Bij het opmerken van verdachte personen, zoals onbekenden die bij de buren door een raam gluren of ronddwalen in de tuin, bel onmiddellijk de politie. Twijfel nooit om ons te bellen. Als je buren wel thuis zijn, laat ze een oogje in het zeil houden”, klinkt het bij de politiediensten.