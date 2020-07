Leuvense politie stelt handvol pv’s op wegens niet dragen van mondmasker Joris Smets

27 juli 2020

16u19 0 Leuven Sinds zaterdag geldt er een ‘ Sinds zaterdag geldt er een ‘ mondmaskerplicht’ in centrum Leuven . Uit een rondgang door de stad bleek dat het merendeel van de inwoners en de bezoekers van Leuven zich daar aan hield. Toch stelde de Leuvense politie het voorbije weekend een handvol processen-verbaal op wegens het niet dragen van een mondmasker.

De besmettingen in onze regio zijn nog steeds relatief laag en de inwoners van Leuven volgen in het algemeen de maatregelen heel goed op. Daar is burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) bijzonder dankbaar voor. “We monitoren ook bijkomende plekken in de stad. Als het daar druk wordt, kan er ook daar een mondmaskerplicht ingevoerd worden”, klinkt het.

Toch werden er het voorbije weekend een handvol processen-verbaal opgesteld door de Leuvense politie wegens het niet dragen van een mondmasker. “Het is belangrijk om effectief op te treden”, stelt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “Natuurlijk behandelen we elk optreden met de nodige redelijkheid. Het aanspreken en sensibiliseren van mensen komt op de eerste plaats. Voor diegene die bleven weigeren werden er processen-verbaal opgesteld. Zij mogen zich aan een minnelijke schikking van 250 euro verwachten. Het is belangrijk dat iedereen de regels goed opvolgt.”