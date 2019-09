Leuvense politie schrijft op een avond 214 processen-verbaal uit voor fietsovertredingen KAR

27 september 2019

Bij de start van het academiejaar heeft de Leuvense politie donderdagavond 214 processen-verbaal uitgeschreven voor overtredingen die per fiets werden begaan. Zo’n 120 fietsers reden in de verkeerde rijrichting en 82 reden zonder fietslicht. Twaalf werden betrapt op de fiets met een smartphone in hun hand. Een fietser reed zelfs in het donker de Spoordijk op waar alleen gemotoriseerd verkeer is toegestaan. “Het is relatief veel, maar sommige fietsers kregen ook meerdere pv’s omdat ze zonder verlichting in de verkeerde richting reden”, verklaart politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “De fietsverlichting blijft een oud zeer. Het gaat vaak om studenten die niet hun allerbeste fiets van thuis hebben meegenomen. Het zijn relatief hoge cijfers, maar veel hangt natuurlijk ook af van op welke plek we staan. Tiensestraat is zo’n plek. Daar geldt al jaar en dag eenrichtingsverkeer voor fietsers, maar daar blijven we processen-verbaal uitschrijven.”