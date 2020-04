Leuvense politie schreef afgelopen weekend 25 pv’s voor overtreden coronamaatregelen Kim Aerts

13 april 2020

De Leuvense politie heeft op zaterdag en zondag 25 processen-verbaal geschreven voor mensen die nog niet begrepen hebben hoe ze zich moeten gedragen in tijden waar het coronavirus welig tiert. “We zijn met heel veel patrouilles op de baan en de mensen die de randjes ervan af lopen, mogen zich aan een proces-verbaal verwachten”, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Afgelopen weekend ging het bijvoorbeeld om twee mensen die aan het picknicken waren, een tuinbarbecue, blowende jongeren en vier gasten die in een garagebox met een bak bier zaten. Op dit moment valt het dus nog erg goed mee. Onze controles zijn doelgericht en in het weekend hebben we extra patrouilles op de baan. Die moeten de hotspots zoals warenhuizen, pleintjes of gekende locaties waar jongeren samenkomen in het oog houden”, besluit Vranckx.