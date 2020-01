Leuvense politie houdt alcoholcontroles bij 716 bestuurders EDLL

12 januari 2020

10u46 0 Leuven De verkeerspolitie van Leuven heeft zaterdagavond- en nacht 716 bestuurders gecontroleerd op alcohol. Daarvan hadden er zes te veel gedronken.

De controles kaderden in de Vlaamse verkeersactie ‘een weekend zonder alcohol’. De Leuvense politie hield hierbij alcoholcontroles op de Erasme Ruelensvest en de Mechelsesteenweg. Van de 716 gecontroleerde voertuigen hadden zes bestuurders te veel gedronken. Daarnaast betrapte de politie nog twee voertuigen zonder geldig keuringsbewijs en een voertuig dat niet verzekerd was. De politie stelde telkens een proces-verbaal op. De drugshond betrapte daarnaast ook nog twee bestuurders die in het bezit waren van drugs.

Ook het fietsteam van de politie was zaterdagnacht actief in de studentenstad. Zij betrapten dertien fietsers zonder fietslicht en twee auto’s die zonder geldig bewijs geparkeerd stonden op een plaats voorbehouden aan mindervaliden.