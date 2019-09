Leuvense politie heeft handen vol met agressieve dieven en messendragers ADPW

08 september 2019

14u20 0

De Leuvense politie heeft vrijdagavond twee dieven ingerekend in de Leuvense binnenstad. Het tweetal begon aan het station aan een reeks diefstallen. Op het Martelarenplein gingen ze in een café met een portefeuille en een mobiele telefoon aan de haal. Toen ze hiermee geconfronteerd werden deelden ze klappen uit en namen de vlucht. Daarna gingen ze via de Bondgenotenlaan naar het stadscentrum en onderweg grepen ze nog een rugzak mee uit een ander café. De verschillende slachtoffers verwittigden de politie en gaven een beschrijving van het tweetal. De politie ging naar hen op zoek en kon hen wat later inrekenen in een café aan het Ladeuzeplein. Ze bleken een hele reeks gestolen goederen op zak te hebben en werden ter beschikking gesteld van het parket.

In de nacht van vrijdag op zaterdag ging de Leuvense politie ter plaatse voor twee meldingen van personen die in het uitgaansleven een mes op zak hadden. Deze twee mannen werden ingerekend en er werd telkens proces-verbaal opgesteld voor illegale wapendracht. Zaterdagnacht ontstonden er twee vechtpartijen in het Leuvense uitgaansleven. Drie slachtoffers werden lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis en één van hen had even het bewustzijn verloren. De daders konden telkens ontkomen vooraleer de politie verwittigd werd.

De afgelopen weken vielen er regelmatig klappen in het Leuvense uitgaansleven. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) besliste in augustus al om extra politiepatrouilles in te zetten tijdens het weekend, in samenspraak met de korpschef en de vzw Oude Markt.