Leuvense politie betrapt bestuurders op rijden onder invloed

14 juli 2019

De politie van Leuven heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag drie bestuurders betrapt op rijden onder invloed. Een 28-jarige man uit Rotselaar werd door een motorrijder van de verkeersdienst gecontroleerd in de Burchtstraat in Leuven. Uit de controle bleek dat de man te veel gedronken had en onder invloed was van drugs. Hij verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen.

Verdwaalde bestuurder

Ook een 36-jarige man uit Bertem werd vrijdagnacht op de Aarschotsesteenweg betrapt met een glas teveel op. Zijn rijbewijs werd tijdelijk ingehouden. Later die nacht vatte de politie een verdwaalde bestuurder in de Drinkwaterstraat, in het centrum van Leuven. De 39-jarige man uit Boortmeerbeek reed een doodlopende straat in en probeerde terug te draaien. Uit de controle bleek dat de man te veel had gedronken. Ook zijn rijbewijs werd tijdelijk ingetrokken.