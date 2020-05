Leuvense politie betrapt 230 snelheidsduivels EDLL

06 mei 2020

16u04 3 Leuven In de tweede helft van de paasvakantie heeft de politie met hun anoniem flitsvoertuig snelheidscontroles uitgevoerd op verschillende locaties in Leuven. In totaal werden er 4.897 voertuigen gecontroleerd, waarvan 230 bestuurders te snel reden.

De politie hield onder meer snelheidscontroles aan de Oudebaan, de Tiensesteenweg, de Tervuursevest, de Rotselaarsesteenweg, de Wakkerzeelsebaan, in de Tweekleinewegenstraat en in de Donkerstraat. In die laatste straat betrapte de politie een bestuurder die 75 km/u reed, terwijl de toegelaten snelheid er 50 km/u is. In de zone 30 controleerde de Leuvense politie aan de Kapucijnenvoer, in de Jules Vandenbemptlaan, de Groefstraat, de Jan-Pieter Minckelersstraat, de Brouwersstraat, de J.B. Van Monsstraat, de Blijde-Inkomststraat en de Naamsestraat. In de Vandenbemptlaan werd met 71 km/u de hoogste snelheid gemeten.

Buiten de bebouwde kom heeft de politie ook snelheidscontroles uitgevoerd aan de Sint-Jansbergsesteenweg, de Meerdaalboslaan en in de Hertogstraat. Daar betrapte de politie een bestuurder aan 153 km/u, terwijl de toegelaten snelheid daar beperkt is tot 90 km/u.