Leuvense Oude Markt loopt aardig vol bij start academiejaar, maar zonder noemenswaardige incidenten KAR

22 september 2020

Leuven De Oude Markt heeft maandagavond heel wat studenten doen afzakken naar de Leuvense binnenstad. De mondmaskerplicht leek goed te worden opgevolgd. Om 1 uur was het onherroepelijk gedaan en leidde de politie alles in goede banen waar nodig. Over de social distancing tussen de studenten viel misschien wél wat te zeggen.

In Leuven geen situaties zoals aan de Gentse Overpoort, waar agenten het straat noodgedwongen moesten afsluiten door de drukte. Dat gebeurde in Gent al omstreeks kwart voor elf, maar op dat moment was het in Leuven aan de langste toog nog eerder ‘gezellig druk’. Over de social distancing maakten sommigen zich wel zorgen. Iemand verwoordde het zo: “Studenten trekken zich niets aan van de regels. Ze zetten zich met meer dan tien neer en ze maken miserie met de tappers en uitbaters als ze worden aangesproken. Als Leuvenaar vind ik het erg dat ik me een hele zomer aan de regels houd om dan te zien dat het nu allemaal maar moet toegelaten worden.”

De studenten lieten het zich niet aan hun hart komen. De politie waarschuwde na de eerste nacht al extra toezicht te zullen houden en zo geschiedde ook na half een. Bezoekers van de Oude Markt die het niet zo nauw meer namen met de coronaregels werden daarop aangesproken. De politie zal ook verder controleren of er nergens kotfeestjes ontspruiten in de binnenstad. In de nacht van zondag op maandag werden om die reden drie GAS-boetes uitgeschreven. Daarnaast waren er een twintigtal meldingen voor geluidsoverlast.