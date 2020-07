Leuvense organisaties willen alternatief voor De Warmste Week Bart Mertens

10u00 2 Leuven Op 24 juni kwam het bericht dat De Warmste Week in 2020 met een nieuwe aanpak van start gaat: “Dit jaar is het niet je geld, maar net jij die telt”. Dat wil zeggen dat De Warmste Week dit jaar geen geld meer inzamelt om de vele organisaties die zich iedere dag voor allerlei goede doelen inzetten te ondersteunen.

“De campagne zegt te willen verder surfen op de solidariteitsgolf die door de coronacrisis is ontstaan. Net nu blijken vzw’s meer dan ooit geld nodig te hebben om te blijven doen wat ze doen”, zegt Leuvens schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden (sp.a). Daarom slaan onder meer Luc Deneffe, directeur van De Wissel, en Mario Vanhaeren van Oostrem vzw de handen in elkaar. “We willen in Leuven samen een alternatief bedenken voor het luik dat dit jaar geschrapt wordt: het mobiliseren van giften in een sfeer van brede solidariteit zoals De Warmste Week die vorige jaren creëerde”, klinkt het. “Burgers, organisaties, handelaars en de stad Leuven willen de geest en het gevoel van De Warmste Week nog wat langer vasthouden”, vertelt Luc Deneffe. “We zijn daarom op zoek naar mensen die willen meedenken en meewerken”, vult Mario Vanhaeren aan. Wie mee wil doen, kan een bericht sturen naar samenaltijdwarmer@gmail.com met de boodschap ‘Ik doe mee’ en de vermelding van je voornaam, familienaam en de naam van je organisatie. Eind augustus wordt iedereen uitgenodigd voor een startbijeenkomst.