Leuvense onderzoekers gaan via robotica biologisch botweefsel kweken op grote schaal

03 januari 2020

13u40 0 Leuven Leuvense onderzoekers zijn erin geslaagd organisch botweefsel te kweken op de manier waarop botweefsel bij een embryo ontstaat. De techniek maakt het mogelijk om met de hulp van robotica over enkele jaren biologisch botweefsel te kweken op grote schaal. “We verwachten via deze methode de eerste levende implantaten bij patiënten over vier jaar”, klinkt het veelbelovend.

Wetenschappers zijn al enige tijd op zoek naar een manier om weefsel zoals bot te kunnen vervangen door levende biologische implantaten. Eerdere studies suggereerden al dat weefselbouwkunde, gebaseerd op de kennis uit de ontwikkelingsbiologie, een manier kan zijn om nieuwe groeiende weefsels te fabriceren. De onderzoekers moesten eerst begrijpen hoe het botweefsel bij een embryo ontstaat, om het nadien in het labo te kunnen nabootsen. Dat is wat de Leuvense onderzoekers nu ook hebben getest en wat daadwerkelijk werkt.

De onderzoekers slaagden erin om humane voorloperscellen uit het beenvlies te halen en die te vermenigvuldigen tot miljoenen cellen. Die cellen liet men spontaan samenklitten tot kleine pakketjes en werden uiteindelijk kraakbeenachtige weefselstukjes, die de voorlopers zijn van bot. Na tal van testen blijkt dat het kraakbeen zich gedraagt zoals in de natuur: het groeide op zes tot acht weken tijd uit tot een perfect geïntegreerd stukje botweefsel in de juiste vorm.

Op grote schaal via robotica

“De techniek is interessant omdat ze het mogelijk maakt om in de toekomst weefsels te produceren op een industriële schaal. Momenteel gebeurt het bouwen van microweefsels nog manueel, maar dat zal dan door robotica vervangen worden”, zegt Prof. dr. Frank Luyten, reumatoloog in UZ Leuven en senior co-auteur van de studie. “De techniek tissue engineering is ‘in’: iedereen begrijpt dat we over tien tot twintig jaar biologische weefsels zullen maken. Met deze huidige studie wordt duidelijk op welke manier dat zal gebeuren. Bot zal waarschijnlijk de eerste toepassing zijn voor de methode, maar de technologie is ook bruikbaar om andere weefsels zoals hart, lever of nier te kweken”, aldus professor Luyten.

Hoge medische nood

Een patiënt die vandaag naar het ziekenhuis komt met een groot botdefect, zoals na een ongeval of bij een infectie, kan een behandeling krijgen met technieken waarbij het nog bestaande bot nieuw been aanmaakt via verlenging van het been. Die technieken zorgen voor goede resultaten, maar zijn erg tijdrovend en voor patiënten vaak een lijdensweg. “Om ons voor te bereiden op de nieuwe strategie, doen we al jarenlang experimenteel onderzoek, waarbij we tot in de kleinste details de toepassing bij de mens nabootsen. Op die manier willen klaar zijn om de nieuwe botimplantaten bij patiënten toe te passen”, zegt Prof. dr. Johan Lammens, orthopedist in UZ Leuven en hoofdchirurg voor botherstel. De Leuvense onderzoekers verwachten via deze methode de eerste levende implantaten bij patiënten over vier jaar.