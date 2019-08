Leuvense onderneemster bouwt duurzaam landbouwsysteem in haar tuin: “Dit maakt de productie van groenten en vissen mogelijk zonder waterverspilling” EDLL

15 augustus 2019

16u57 2 Leuven De Leuvense Hannah Vandewiele (25) heeft een passie voor landbouwtechnieken, zoveel is zeker. Ze heeft haar eigen duurzaam landbouwsysteem gebouwd in haar tuin en gaat het in het najaar verder uitbouwen in Afrika.

“Aquaponics is een circulair systeem waarbij het afvalwater van vissen wordt gezuiverd door planten. Het gezuiverd water wordt nadien teruggebracht naar de vissen, zonder waterverspilling. De groenten en kruiden groeien gewoon in stenen en hebben daardoor geen vruchtbare aarde nodig”, zegt Hannah. Met dit ecologisch systeem kan je vissen en groenten oogsten om maandelijks een hele familie eten te geven. De Leuvense heeft het systeem ontwikkeld tijdens haar werkervaring in Zuid-Afrika. “Ik werkte voor Rikalize Reinecke, de jongste onderneemster van Zuid-Afrika in aquacultuur. Door haar besefte ik dat het systeem enorm veel potentieel heeft om in Afrika op een ecologische manier voeding te produceren, ondanks de stijgende droogte. Er is enkel een investeringskost nodig van 1000 euro”, aldus de onderneemster.

Eten voor de hele familie

“Wij hebben vrouwen in Zuid-Afrika het systeem laten uittesten en merkten dat ze de hele familie konden voeden met deze groenten en vissen. De families hadden zelfs een overschot en konden dit verkopen aan de rest van de gemeenschap. Op die manier kregen ze een eigen inkomen en spoorden we ze aan om ondernemend en zelfvoorzienend aan de slag te gaan”, zegt Hannah.

Samenwerken met lokale handelaars in Leuven

“Natuurlijk heeft het systeem niet alleen potentieel in Afrika. Ook in Leuven denk ik er aan om samen te werken met de lokale handelaars en hen van duurzame kruiden en groenten te voorzien. Door de kleine oppervlakte kan het systeem ook makkelijk in stadstuinen geplaatst worden. Leuk weetje: de uitwerpselen van de vissen zorgen ervoor dat de groenten en kruiden veel meer smaak krijgen”, lacht Hannah.

In oktober trekt de vrijwilligster naar het Afrikaanse Benin om vijf van deze systemen te plaatsen. Dit project gebeurt in samenwerking met ‘La pieus Aqua’ in Zuid-Afrika en de universiteit in Parakou (Benin).