Leuvense non-foodmarktkramers halen slag thuis: voortaan beurtrol op de vrijdag- en zondagmarkt EDLL

28 mei 2020

13u16 0 Leuven Er komt een beurtrol voor de marktkramers in Leuven. Afgelopen week stonden uitsluitend de voedingskramen op de markt, maar vanaf volgend week komt er een beurtrol met de non-foodkramen. Die reageren heel tevreden. “De schepen en marktleiders hebben veel inspanningen geleverd om tot een oplossing te komen en dat appreciëren we”, klinkt het.

Sinds 18 mei mogen de markten in ons land opnieuw plaatsvinden onder strikte voorwaarden. Alle marktkramers moeten verplicht een mondmasker dragen en er geldt een maximum van 50 kramen. Daarnaast moeten de lokale autoriteiten een circulatieplan opmaken om de nodige social distancing te garanderen. Heel wat markten zijn intussen vlot terug op gang, maar de heropstart van de vrijdagmarkt in Leuven verliep afgelopen week niet vlekkeloos. De non-foodmarktkramers protesteerden tegen de stad Leuven omdat ze - in tegenstelling tot alle voedingskramen - geen plaats kregen op de marktpleinen. De frustratie over de oneerlijke concurrentie was groot.

Mix food en non-food

De marktkramers stelden onder meer een beurtrol voor. “Eerlijk is eerlijk”, klonk het. Bevoegd schepen Johan Geleyns (CD&V) liet optekenen dat hij zou sleutelen aan de proefopstelling. En dat heeft hij ook gedaan. Vanaf volgende week wordt er op de vrijdagmarkt in Leuven en op de zondagmarkt in Heverlee gewerkt met een beurtrol. “Elke marktkramer zal om de twee weken op de markt mogen staan. Zo geven we iedereen de kans om deel te nemen. Er zal telkens een mix zijn van zowel voedingskramen als non-foodkramen”, zegt Geleyns. Even werd overwogen om twee markten te organiseren op verschillende pleinen, zodat alle 108 marktkramers konden deelnemen, maar de stad vond geen geschikte locatie. “Ofwel was het plein te klein om er de social distancing te bewaren ofwel was er te weinig elektriciteitsvoorziening.” De vrijdagmarkt wordt morgen wel al aangevuld met enkele bloemenkramen.

Brusselsestraat

Ook voor de markt in de Brusselsestraat is schepen Geleyns op zoek naar een oplossing. “De handelaars in de Brusselsestraat zijn zelf vragende partij om die markt weer op te starten. Dat zorgt natuurlijk voor passage. Maar de straat is te smal om alle maatregelen te respecteren. We bekijken ondertussen ook het Layensplein en zoeken volop naar een compromis om ook daar de markt terug op te starten.”

Tevreden

De betrokken non-foodmarktkramers reageren zeer tevreden met het beurtsysteem. “Schepen Geleyns en de marktleiders hebben afgelopen week heel wat inspanningen geleverd om tot een oplossing te komen”, zegt Yves Vanderwegen, die al 34 jaar op de markt in Leuven staat. “Zo zijn ze verschillende pleinen gaan opmeten, en dat appreciëren we. Ze hebben echt hun best gedaan en we zijn dan ook tevreden met het initiatief. Als het positief is, mag het ook gezegd worden.” Ook de non-foodmarktkramers kunnen nu uitkijken naar een blij weerzien met hun klanten.