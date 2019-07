Leuvense muziekpedagoge Femke (25) opent eerste Huis van Ida EDLL

13 juli 2019

13u50 0 Leuven Een ontmoetingsplek waar mensen van verschillende leeftijden en niveaus hun muzikaal ei kwijt kunnen, dat is het doel van Ida. Initiatiefneemster Femke De Bruyne (25) opende afgelopen vrijdag het eerste Huis van Ida in het voormalig klooster van de Broeders van Liefde.

“Het is de start van een grote droom”, zeg initiatiefneemster Femke. Na een opleiding muziekpedagogie aan het Lemmensinstituut in Leuven trok ze naar Utrecht om zich te verdiepen in kunsteducatie. De nieuwe werkvormen die ze daar leerde, wil ze nu verder ontwikkelen in het Huis van Ida in Leuven. Begin mei begon ze haar idee verder uit te werken. Al snel kwam ze terecht bij het leegstaand klooster van de Broeders van Liefde op de Brusselsestraat. Momenteel vind je daar ook de pop-up zomerbar Bar Blue. Eén van de andere ruimtes in het klooster is sinds afgelopen vrijdag de locatie van het Huis van Ida.

“Ida staat voor Inspiratie, Dromen en Artistieke ontwikkeling. Een nieuw kunsthuis waar jong en oud zich kunnen ontplooien door muziek”, zegt Femke. Het uitgangspunt vindt ze terug in de ervaring van haar eigen muziekloopbaan. “Het klassiek systeem stak me tegen. Er is weinig ruimte voor flexibiliteit en maatwerk, zowel voor mensen zonder ervaring als voor mensen met veel talent. Daarom wil ik een soort van tegenbeweging starten en echt formules op maat aanbieden”, aldus Femke.

Ze benadrukt dat Huis van Ida open staat voor mensen met nul ervaring in de muziekwereld. “Heb je nog een enkele noot geleerd, maar wil je toch piano leren spelen? Meer dan welkom. Huis van Ida richt zich net op muziekliefhebbers die een instrument willen leren spelen, maar door werkomstandigheden of geen zin in notenleer, niet wekelijks kunnen langskomen. Vaak hoor ik dat mensen muziek leuk vinden, maar denken dat ze toch geen talent hebben. Die reden wil ik aan de kant schuiven”, aldus Femke.

Muziek op de schoot

Huis van Ida biedt naast gepersonaliseerde lessen, ook workshops. “Op donderdag organiseer ik bijvoorbeeld een zangavond voor volwassenen, waar ook stiekeme douche- of filezangers welkom zijn of een workshop ‘muziek op de schoot’. Bij dat laatste komen volwassenen met hun baby’s langs voor een muzikaal onderonsje en maken we muziek met, voor en door de allerkleinsten. Ontspanning is het sleutelwoord”, aldus Femke.

Daarnaast kan je in het Huis van Ida terecht voor pianoles, zangles, muziekinitiatie voor kleuters, samenspel, verschillende workshops en privélessen. Inschrijven kan via www.huisvanida.com