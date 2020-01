Leuvense musicalcompagnie Mithe pakt uit met ‘Shrek’: “50 acteurs en crew van 45 professionals en vrijwilligers”, zegt regisseur Pieter-Jan Martens Bart Mertens

12u00 0 Leuven Musicalcompganie Mithe uit Leuven bestaat tien jaar en viert dat met haar grootste productie ooit. Liefst 50 spelers en een crew van 45 mensen maken deel uit van musical ‘Shrek’ die vijf keer wordt gespeeld in de Stadsschouwburg. “Shrek is de ideale familiemusical om zowel jong als oud te entertainen. Er spelen trouwens ook kinderen mee in de voorstelling”, zegt regisseur Pieter-Jan Martens die al een jaar bezig is met de voorbereidingen.

Musicalcompagnie Mithe vzw uit Leuven is al tien jaar onderweg en die bijzondere verjaardag willen ze niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom brengt Mythe 50 spelers samen om ‘Shrek, the musical’ naar Leuven te brengen. “De cast wordt ondersteund door een 45-koppige crew bestaande uit professionals en vrijwilligers. Zo wordt Shrek, de grootste productie die musicalcompagnie Mithe ooit heeft gebracht. Dankzij de stad Leuven en 30CC krijgen we de kans om vijf keer op het podium van de Stadsschouwburg te staan en dat is een hele eer. Voor deze verjaardagseditie worden kosten noch moeite gespaard. De crew wordt gevormd door professionelen voor licht en geluid en uit vrijwilligers die zich buigen over de kostumering, de grime, het decor en de rekwisieten. Zowel cast als crew zijn al maanden bezig alles op elkaar af te stemmen”, vertelt Pieter-Jan Martens, regisseur en zakelijk coördinator bij Musicalcompagnie Mithe vzw.

Ik maak al tien jaar deel uit van de Mithe-familie. Dat ik nu Fiona mag spelen in de Stadsschouwburg is voor mij de kers op de taart Anna Vereertbrugghen

Aan ‘Shrek, the musical’ ging overigens een minutieuze voorbereiding vooraf die heel wat tijd in beslag nam. De voorbereidingen zijn al een jaar bezig. Er werd in het voorjaar van 2019 een oproep gelanceerd voor audities. Zowel volwassenen als kinderen schreven zich massaal in. Uit meer dan honderd enthousiaste spelers werden Jan Gennez (Shrek), Anna Vereertbrugghen (Fiona), Dries Coomans (Ezel) en Ben De Coster (Heer Farquaad) gekozen om de hoofdrollen op zich te nemen. “Ik maak al tien jaar deel uit van de Mithe-familie. Dat ik nu Fiona mag spelen in de Stadsschouwburg is voor mij de kers op de taart”, laat Anna Vereertbrugghen nog weten.

Kinderen

Wat de productie ook bijzonder maakt voor Mithe is dat er ook kinderen op de planken staan tijdens de voorstelling. “Zij maken deel uit van de Sprookjesfiguren en worden – soms letterlijk – bij de hand genomen door de volwassenen die onder meer als Peperkoekman, Wit Konijn, Goede Fee of Boze Wolf het beste van zichzelf geven. Er zijn drie kidsteams die beurtelings meespelen tijdens een voorstelling. We willen de jongste spelertjes niet te veel vermoeien. Daarbovenop krijgen nu ook meer kinderen de kans om mee te spelen in een musical. Dat lijkt me voor iedereen een win-winsituatie”, zegt Kristel Lamerichs.

Met ‘Shrek, the musical’ kunnen we veel mensen tonen welke schoonheid en puurheid er in musical kan zitten Regiseur Pieter-Jan Martens

De interesse in ‘Shrek, the musical’ is ondertussen groot in Leuven en zelfs ver daarbuiten. “Er wordt vier keer voor het grote publiek gespeeld. De vijfde voorstelling is een promotievoorstelling die mee tot stand kwam dankzij 30CC en stad Leuven. Tijdens deze voorstelling worden alle cultuurverenigingen van Leuven uitgenodigd om naar Shrek te komen kijken. Dat is een goede zaak. Zo kunnen we veel mensen tonen welke schoonheid en puurheid er in musical kan zitten. Velen kennen het genre niet of onvoldoende. Wij willen graag laten zien waar muziek In theater voor staat. Shrek is de ideale familiemusical om zowel jong als oud te entertainen. Alle cast- en crewleden geven 24, 25 en 26 januari het beste van zichzelf”, besluit Pieter-Jan Martens.

Meer info: www.mithe.be