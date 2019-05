Leuvense moskeeën organiseren tweede publieke iftar: “Onze deuren staan open, voor iedereen” EDLL

22 mei 2019

18u10 36 Leuven Drie Leuvense moskeeën, Al Fath, Al Ihsaan en de studentenmoskee IMSAL nodigen op zaterdag 25 mei alle Leuvenaars uit om mee aan tafel te schuiven voor de tweede publieke iftarmaaltijd. Moslim of niet, iedereen is welkom.

Vorig jaar werd er voor het eerst een publieke iftar georganiseerd in het Bruulpark. De organisatie had toen eten voorzien voor 500 mensen, maar de komst van een 800-tal geïnteresseerden hadden ze niet verwacht. “Uit de editie van vorig jaar hebben de drie moskeeën heel veel voldoening gehaald. We wisten dat er interesse was, maar hadden nooit verwacht dat er zoveel belangstelling zou zijn. Deze editie hebben we dan toch eten voorzien voor 800 mensen”, zegt Mohammed Bachiri, voorzitter van moskee Al Fath.

Er wordt te vaak gezegd dat wij Moslims gesloten zijn, maar dat is absoluut niet waar. Met deze publieke iftar willen we een brug leggen tussen gelovigen en niet-gelovigen. Samenhorigheid en gezelligheid staan zaterdag centraal Mohammed Bachiri

De maaltijd, die in teken staat van de ramadan, zal dit jaar wel niet meer plaatsvinden in het Bruulpark. “De stad had er al andere evenementen gepland, dus deze keer is iedereen welkom in de moskee Al Ihsaan aan de Vaartkom. De stad blijft ons wel steunen”, zegt Mohammed Bachiri.

Samenhorigheid

De bedoeling van een publieke iftar is een heerlijke maaltijd die volledig draait rond toegankelijkheid en samenhorigheid. “Er wordt nog te vaak gezegd dat wij als Moslims gesloten zijn, maar dat is absoluut niet waar. Onze deuren staan altijd open. We willen eigenlijk een brug leggen tussen gelovigen en niet-gelovigen en de misplaatste gedachten aan de kant te schuiven. Samenhorigheid en gezelligheid staan zaterdag centraal”, aldus Mohammed Bachiri.

De maaltijd wordt, zoals ieder jaar, gestart met het eten van een dadel. Iedereen is welkom vanaf 21 uur.