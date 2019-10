Leuvense 'Maggie-tent' wint internationale prijs voor beste humanitaire innovatie EDLL

12 oktober 2019

16u09 0 Leuven Het Leuvense architectenbureau DMOA is gisteren bekroond op het innovatiefestival in Amsterdam. Het project ‘Maggie’, een tent met de kwaliteit van een vast gebouw, werd verkozen tot beste humanitaire innovatie van het jaar. Het festival stond volledig in teken van ‘innovatie in ontwikkelingssamenwerking’.

Volgens de Verenigde Naties verblijven vluchtelingen gemiddeld twaalf jaar in een vluchtelingenkamp. Maar de tenten gaan zolang niet mee en zijn vaak versleten. Het Leuvens architectenbureau DMOA wil met hun project ‘Maggie’ een oplossing bieden en wereldwijd mensen in vluchtelingenkampen degelijk huisvesten. Het project kreeg drie jaar geleden de naam ‘Maggie’ en is lichtjes geïnspireerd op de toen klinkende naam van de politica.

“Maggie ziet eruit als een tent, kan gemakkelijk gezet en verplaatst worden, maar heeft toch de kwaliteit van een gebouw”, aldus Benjamin Denef van architectenbureau DMOA. “De opzet is dat Maggie volledig kan opgevuld worden met lokale materialen. In Kenia hebben we bijvoorbeeld de wanden met zand opgevuld en in Irak met geïsoleerde kleikorrels, waardoor we een soort verwarming konden voorzien. Telkens wordt de Maggie-shelter thermisch zwaarder, akoestisch beter en veiliger. We maken als het ware van een tentstructuur een vast gebouw dat gemakkelijk vijftien jaar kan blijven staan. De verhoogde vloer maakt het ook minder gevoelig voor overstromingen", aldus Benjamin.

Maggies over heel de wereld

Het Leuvens architectenbureau plaatste ondertussen al op eigen kracht ‘Maggies’ over heel de wereld. In Kameroen plaatsten ze twee Maggies voor een nieuw internaat. In Irak dient de Maggie als pop-up school, waar kinderen na gevangenschap onderwijs en psychologische begeleiding krijgen en in Kenia starten ze in de toekomst nog met een woonproject. Het project in Kenia wordt een ‘Innovation lab school’ in samenwerking met Koen Timmers, Jane goodall en UNHCR kenya Kakuma. “Een van de redenen dat we de prijs hebben gewonnen is door inclusie. We schakelen lokale mensen mee in om te bouwen in combinatie met lokale materialen. Op die manier willen we de sector duurzaam en circulair maken”, aldus Benjamin.