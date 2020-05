Leuvense Maand van de Opvoeding staat ouders digitaal bij: “Veel balletjes tegelijk in de lucht houden” Bart Mertens

20 mei 2020

13u00 0 Leuven De week van 18 tot 24 mei staat als ‘Week van de opvoeding’ al jaren in teken van opvoeden. In Leuven maakt het Huis van het Kind daar ieder jaar de ‘Maand van de Opvoeding’ van met allerlei activiteiten voor ouders en kinderen. Door de coronacrisis kunnen deze events niet plaatsvinden maar het Huis van het Kind Leuven lanceert een boeiend digitaal aanbod.

Tijdens de huidige coronacrisis worden ouders en andere opvoeders meer dan ooit geconfronteerd met de uitdagingen van het opvoeden. Of om het anders uit te drukken: ze moeten veel balletjes tegelijk in de lucht houden en dat is een uitdaging met vallen en opstaan. “In deze tijden worden de pedagogische vaardigheden van ouders en andere opvoeders meer dan ooit op de proef gesteld. Dat voel ik ook zelf aan in ons gezin”, zegt schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden (sp.a). “Tijdens onze Leuvense Maand van de Opvoeding zetten we daarom in samenwerking met het Huis van Kind ons aanbod voor ouders extra in de verf. We hebben een digitaal aanbod waarbij ouders elkaar online kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen maar ook virtuele vorming en begeleiding kunnen krijgen van professionals.”

Het Huis van het Kind slaat voor het digitaal aanbod van de Maand van de Opvoeding de handen in elkaar met de Gezinsbond en EXPOO. De hele maand mei kunnen ouders van kinderen en tieners gratis online vormingen volgen via de website van EXPOO. Thema’s zoals evenwicht binnen het gezin, schermtijd, opvoeden en co-ouderschap, je kind creatief uitdagen en positief opvoeden komen aan bod op een open en toegankelijke manier. “Via de website van het Huis van het Kind kunnen moeders van jonge kinderen zich ook aanmelden om deel te nemen aan digitale versies van bestaande aanbod voor ouders zoals de digitale sessies van Club Mama. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, kunnen de mama’s elkaar elke maandag om 12 uur virtueel ontmoeten via Zoom. Er is ook steeds een gezinscoach of vroedvrouw aanwezig bij deze virtuele momenten. Ook voor Engelstalige mama’s uit Leuven bestaat er een gelijkaardig initiatief, namelijk de groep ‘Mums for mums’. Ook dit aanbod is gratis. Inschrijven voor beide clubs kan via de website van het Huis van het Kind”, besluit schepen Verlinden.