Leuvense ‘maakleerplek’ zoekt pioniers: “Werkzaamheden in Molens van Orshoven zijn begonnen’ Bart Mertens

10 september 2020

15u00 0 Leuven De ‘maakleerplek’ in Leuven opent in februari 2021 de deuren in de Molens van Orshoven en de silo’s aan de Vaartkom. De stad Leuven installeert er in samenwerking met Ertzberg een tijdelijke open werkplaats waar er samen geëxperimenteerd wordt met ideeën voor de toekomst voor maken en leren.

“De werken in de silo’s en de Molens van Orshoven aan de Vaart in Leuven zijn begonnen en dat is een belangrijke stap”, aldus schepen Lalynn Wadera (sp.a). “Nu is het tijd om Leuvenaars, Leuvense bedrijven, kunstenaars en scholen uit te nodigen om de ruimte in te nemen. De bedoeling is om elkaar te ontmoeten, om te leren en te creëren en om samen meer te kunnen dan apart. ‘maakleerplek’ moet een plaats worden waar ideeën bruisen en projecten groeien. Break-outs, lessen, ateliers, workshops, vergaderingen, co-werkplekken, een kantine… Alle deelnemers zijn gelijkwaardig en nemen mee verantwoordelijkheid op voor het slagen van het groter geheel. Iedereen kan er in alle vertrouwen ideeën uitwerken en dingen uitproberen in de zoektocht naar mogelijke antwoorden op de maatschappelijke, sociale, ecologische, economische en culturele uitdagingen van vandaag. Experimenteren staat centraal en de uitkomsten van deze experimenten kunnen niet op voorhand worden vastgelegd.”

Stad Leuven nodigt nu alle organisaties en personen die actief willen deelnemen aan maakleerplek uit om zich in te schrijven voor een participatief traject. Dat kan nog tot 29 september via www.leuven.be/maakleerplek#hoe-deelnemen-aan-het-participatief-traject-5