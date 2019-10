Leuvense Lies Cuyvers danst over heel de wereld. “Plots valt alles in zijn plooi en speel je in Wenen, Roskilde en Londen!” Bart Mertens

07 oktober 2019

08u30 0 Leuven De Leuvense Lies Cuyvers leerde haar eerste danspasjes van Aike Raes die onlangs nog de 20ste verjaardag van haar danscentrum vierde in Het Depot. Ondertussen is Lies uitgegroeid tot een bevlogen danseres die samen met de Limburgse Ciska Vanhoyland het duo ‘tout petit’ vormt. “Onlangs kwam de vraag om drie weken op tournee te gaan in China”, aldus Lies Cuyvers.

Lies Cuyvers droomde als kind al van een carrière als danseres en kwam al snel terecht bij Danscentrum Aike Raes in Heverlee. De Leuvense danseres had de dansmicrobe stevig te pakken wat haar naar de Fontys Dansacademie in Tilburg bracht voor een dansopleiding. Uiteindelijk was het de ontmoeting met de Limburgse Ciska Vanhoyland die de carrière van Lies Cuyvers in een stroomversnelling bracht. Sinds 2012 maakt het duo onder de naam ‘tout petit’ voorstellingen voor een jong publiek. Meer concreet: swingend energieke voorstellingen voor iedereen vanaf 3 jaar. Momenteel loopt de voorstelling ‘luid’ die het sluitstuk is van een tweeluik rond licht en geluid. Het eerste deel –licht!- werd erg goed onthaald en werd meer dan 140 keer gespeeld in binnen- en buitenland. Twee deel ‘luid’ gaat ondertussen dezelfde weg op want de teller staat al op 60 voorstellingen.

Je droomt er van als kind. Dan word je ouder en besef je dat een leven als danser niet zo eenvoudig is Lies Cuyvers

“En het gaat alsmaar harder”, laat Lies Cuyvers optekenen. “Niet alleen vanuit Vlaanderen komen er heel veel aanvragen. Ook het buitenland is mee. Valletta, Lausanne, Berlijn…het zijn maar enkele plekken waar ‘tout petit’ al speelde. We spelen jaarlijks zo’n honderd voorstellingen. Je droomt er van als kind. Dan word je ouder en besef je dat een leven als danser niet zo eenvoudig is. Plots valt alles in zijn plooi en speel je in Wenen, Roskilde en Londen. Onlangs kwam er zelfs een vraag om drie weken op tournee te gaan in China.”

STUK

Toch zijn Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland Vlaanderen nog lang niet vergeten. Voor Lies staat er binnenkort zelfs een ‘thuiswedstrijd’ op het programma want ‘tout petit’ speelt van 24 tot 27 oktober dansvoorstellingen in STUK in Leuven. Het is al de derde passage van het gezelschap in het Leuvense kunstencentrum. “Eerst spelen we voorstellingen spelen voor scholen, onder meer de kleuters van de Appeltuin en Sancta Maria. Vervolgens staan er vier familievoorstellingen op het Rode Hond-festival in de agenda”, klinkt het.

Subsidies

Hoewel het Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland voor de wind gaat, blijft het moeilijk om een dansgezelschap overeind te houden. ‘tout petit’ is immers afhankelijk van projectsubsidies van de Vlaamse gemeenschap die zeer onzeker zijn. Bij de laatste subsidieronde kregen projecten die als zeer goed beoordeeld werden bijvoorbeeld toch geen ondersteuning. Cuyvers en Vanhoyland dienden in september een aanvraag in voor een nieuwe creatie en wachten op de uitslag die in januari 2020 zal volgen. “Als alles meezit, zal ook de nieuwe productie in STUK te zien zijn”, besluiten de dames van ‘tout petit’.