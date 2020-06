Leuvense leerlingen kiezen boek van het jaar Joris Smets

22 juni 2020

12u41 0 Leuven Elk jaar organiseert de Bib Leuven het leesbevorderingsproject “Top 10 van Bibliot” voor leerlingen uit het vierde leerjaar van de basisschool. Dit schooljaar lazen de 357 deelnemende tienjarigen van november tot april tesamen 2.073 boeken uit de Bibliot-long list. Ze gaven telkens zelf een score. Het boek “Circus op stelten” van Mathilda Masters prijkt bovenaan de “Top 10 van Bibliot”.

“Jong geleerd is oud gedaan”, geeft schepen Denise Vandevoort aan. “Als kind was ik een veellezer. Elk boek, elk verhaal bracht mij in een nieuwe wereld. En dit is nu nog zo, boeken zijn mijn reisgezellen in mijn leven. Iedereen weet dat lezen ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind, dus we zijn erg blij met dit project”.

En de winnaar is...

Mathilde Masters kwam als winnende auteur uit de bus. “Deze prijs is belangrijk voor mij want hij komt van de kinderen zélf”, zegt Mathilde. “Zij lazen dit boek graag. Het is voor hen dat ik deze boeken schrijf. Ik geef bij deze alle kinderen uit Leuven en omstreken een geweldig dikke knuffel om hen te bedanken. Samen met Max, Trixie, Kokkie, Gustaaf, Stefaan en alle andere personages ben ik vereerd en trots om op de eerste plaats te staan!”

“De school van de magische dieren” van Margit Auer en “De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen” van Andy Griffith eindigen op de tweede en derde plaats.

Bibliot

Het Bibliotjaar wordt normaal gezien afgesloten met een groot feest waarop de Top 10 onthuld wordt. Dat feest kon bij deze editie niet doorgaan. In plaats daarvan werkten de bibmedewerkers “Bibliot vanuit mijn kot” uit. Dagelijks verscheen er een filmpje dat een boek uit de Top 10 voorstelde met een raadsel. “We zijn tevreden dat we onze trouwe lezertjes op deze manier toch een mooie afsluiter van hun Bibliotjaar hebben kunnen geven”, vertelt An Steppe van de Bib Leuven. “Zelfs na 20 jaar blijft Bibliot voor ons een belangrijk project dat leesplezier centraal stelt bij een jong en divers publiek.”

Lezers die individueel deelnamen aan Bibliot zijn welkom aan het onthaal van de Bib Leuven Tweebronnen en de filialen om hun leescadeautje op te halen. Meer weten? De filmpjes van “Bibliot vanuit mijn kot” blijven beschikbaar op de website van de Bib. Daar vind je ook de volledige leeslijst en de top 10.