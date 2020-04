Leuvense kunstenaars verspreiden liefde door raamschilderingen EDLL

27 april 2020

13u51 0 Leuven De straatkunstenaars van het Leuvense Treepack en Warsnoes slaan de handen in elkaar en lanceren samen ‘Street Heart’. Met krijtverf hebben ze afgelopen weekend tien verschillende ramen in Leuven gekleurd met hartverwarmende boodschappen aan geliefden.

‘Liefst bommie, wanneer dit allemaal voorbij is, knuffel ik je plat en laat ik je nooit meer los’: we missen allemaal wel iemand of kennen een persoon die een dankwoordje verdient in deze coronatijden. Maar deze en nog meer boodschappen worden nu effectief verspreid in het straatbeeld van Leuven. Het initiatief komt van Treepack, een organisatie die zich bezig houdt met straatkunst. “De coronamaatregelen zijn nu al een tijdje van kracht en we merken dat mensen elkaar steeds meer missen. Heel wat Leuvenaars stuurden elkaar de afgelopen weken als steun een kaartje, boeketje of wat lekkers en wij vroegen ons af hoe ook wij ons steentje konden bijdragen”, zegt Junes Bazouz van Treepack. Hiervoor werkt Treepack samen met lokaal talent Lotte Falter (29), ook wel gekend als de creatieve Warsnoes.

Lotte is zich de laatste drie jaar steeds meer gaan toespitsen op raamschilderingen. “Mensen vinden het duidelijk leuk, want ik moet amper reclame maken. Ik word regelmatig aangesproken terwijl ik bezig ben en leer zo ook mensen kennen. Mijn buren vroegen onlangs nog of ik voor hen een tekening wilde maken om de geboorte van hun kindje aan te kondigen. Dat was zeker in deze tijden een heel fijne opdracht”, zegt Lotte. Voor de raamschilderingen gebruikt ze krijtverf, dat nadien makkelijk afwasbaar is.

Tien boodschappen gekozen

Treepack en Warsnoes lanceerden samen ‘Street Heart’, een actie om de straten te kleuren en waarbij Leuvenaars een boodschap kunnen sturen naar geliefden die ze missen. De initiatiefnemers kregen intussen een vijftigtal inzendingen binnen en selecteerden daarvan tien hartverwarmende boodschappen van en voor Leuvenaars. De inzendingen waren erg uiteenlopend. “Een peutertje wilde een boodschap overbrengen aan haar peuter-vriendinnetje, mensen die gingen trouwen, kleinkinderen die samen hun moeke willen verrassen of iemand die zijn petekind mist. Er zitten echt heel fijne inzendingen bij”, zegt Junes. ‘Jullie doen dat heel goed! Nog even volhouden. Dikke knuffels’, deze boodschap staat alvast te pronken op het raam van woonzorgcentrum de Groene Boog in Heverlee. Wie zelf een boodschap de straten van Leuven wil insturen, kan contact opnemen met Treepack.