Leuvense kinderen bouwen een echt pijporgel Bart Mertens

08 oktober 2019

07u45 1 Leuven In Leuven staan zo’n 70 (pijp-)orgels in kerken, abdijen, kloosters en concertzalen. Een tiental van deze instrumenten gelden zelfs als uitzonderlijk Vlaams erfgoed. Eén pijporgel staat niet op die lijst maar is wel erg bijzonder.

Leuven is een orgelstad. Met zo’n 70 orgels op tal van locaties kan de universiteitsstad een mooie staat van dienst voorleggen, zeker als je weet dat een aantal Leuvense orgels worden beschouwd als uitzonderlijk Vlaams erfgoed. In het stedelijk conservatorium en in LUCA School of Arts worden uitstekende ook orgelcursussen ingericht om deze orgels te leren bespelen. En toch blijft het orgel een nobele onbekende voor vele Leuvenaars. Het Doe-orgel van Orgelkids Leuven moet daar verandering in brengen. Meer concreet gaat het om een bouwpakket om zelf een orgel in elkaar te zetten, uiteraard onder begeleiding van een zogenaamde ‘orgelmentor’.

Crignon Genootschap

“Het leuke is dat de kinderen dit orgel zelf in elkaar kunnen zetten. Orgelbouwer Wim Janssen uit Nederland heeft tien jaar geleden perfect bedacht hoe dit voor kinderen aantrekkelijk en leerzaam kan zijn. De taken worden over groepjes verdeeld. Van het raamwerk in elkaar zetten tot de pijpen sorteren...Daarna wordt alles samengebracht en dan spelen maar!”, aldus Orgelkids Leuven, een initiatief van Leuven Orgelstad en het Crignon Genootschap vzw met de steun van het Leuvense stadsbestuur.

Bijna uniek

Het Leuvense instrument is trouwens nog maar het tweede Doe-orgel in Vlaanderen. Momenteel staat het in het stedelijk conservatorium van Leuven waar de leerlingen er uitgebreid mee kunnen experimenteren. Het Doe-orgel is ook te huur voor orgelprojecten in het onderwijs, voor workshops en voor de promotie van het wonderbaarlijke instrument.