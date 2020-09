Leuvense jongeren vergroenen Damiaanplein met pop-uptuin Bart Mertens

24 september 2020

17u00 2 Leuven Nog tot 30 oktober kan je tot rust komen in een groene oase op het Damiaanplein. Vijf Leuvense jongeren werkten samen met MIJNLEUVEN aan Green Space dat zich focust op stadsvergroening. “Met Green Space willen we in de eerste plaats tijdelijke groene zones installeren in de stad”, vertelt Timothé Jansen, medeorganisator van Green Space.

Green Space is een gloednieuw initiatief dat ontworpen werd door vijf Leuvense jongeren met groene vingers, een hart voor natuur en oog voor architectuur. Samen met MIJNLEUVEN werken de jongeren aan de organisatie en installatie van nieuwe Green Spaces of tijdelijke pop-uptuinen in de stad. De eerste Green Space vind je op het Damiaanplein. Nog tot en met vrijdag 30 oktober steekt het plein in zijn nieuwe jasje en zo lang kan je er elke woensdag- en vrijdagnamiddag terecht voor meer beleving met lokaal muziektalent en workshops. “Bovendien hebben de jonge ontwerpers het park uitgerust met verschillende plantenbakken waar jong Leuven zelf eigen groenten of kruiden kan planten. Zo kunnen jongeren gemeenschappelijk tuinieren op kleine schaal. De pop-uptuin aan het Damiaanplein creëert extra groen in de stad waar jongeren tot rust kunnen komen en waar ze fysiek en mentaal de ruimte krijgen om te groeien. Daar zetten we graag onze schouders onder”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V).

Workshops

De jongeren zelf zijn alvast laaiend enthousiast maar willen ook een boodschap geven aan hun generatiegenoten. “Met Green Space willen we in de eerste plaats tijdelijke groene zones installeren in de stad. Pop-up tuinen of parkjes waar jongeren tot rust kunnen komen en waar ze tijdens de middagpauzes of na school kunnen bijpraten in een gezellige omgeving. Maar daarnaast willen we met dit initiatief jongeren ook klimaatbewuster maken. Die duurzame gedachte willen we verspreiden via workshops of andere activiteiten met oog op ecologie die plaatsvinden op de tijdelijke locaties”, aldus Timothé Jansen, medeorganisator van Green Space. Meer informatie: www.mijnleuven.be/greenspace.