Leuvense jongeren presenteren hun eigen stripverhaal in het stadhuis EDLL

13 februari 2020

Negen Leuvense jongeren hebben vorig jaar van april tot november in een tijdelijk atelier in het stadhuis gewerkt aan een eigen stripverhaal. Elk van hen heeft een kortstrip ontworpen en die werden nu samen gebundeld in het boek Graph-ik. De Leuvense jongeren werkten onder begeleiding van stripauteur Phaedra Derhore. ‘Graph-ik’ is de bundeling van de authentieke verhalen, die ontstaan zijn vanuit de verschillende persoonlijkheden van de jongeren. De jonge striptekenaars stellen dit weekend hun boek voor aan het grote publiek tijdens een expo in het oude stadhuis. Zaterdag 15 februari van 14 uur tot 20 uur en zondag 16 februari van 14 uur tot 18 uur. Het boek werd uitgebracht door uitgeverij Oogachtend.