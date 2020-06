Leuvense jeugdverenigingen kunnen veilig op kamp met hygiënische pakketten van de Stad: “We zijn de Jeugdraad enorm dankbaar voor hun aanpak” Joris Smets

26 juni 2020

13u47 0 Leuven De vele kinderen en jongeren van de jeugdverenigingen in Leuven kunnen dan toch op kamp vertrekken deze zomer. Om dit op een veilige manier te doen, werkten het stadsbestuur en MIJNLEUVEN een aantal maatregelen uit in het kader van het Leuvens Steunplan. Ook richt de stad een coronafonds van 100.000 euro op waar jeugdvereningen een beroep op kunnen doen na een paar moeilijke maanden waarin ze al hun activiteiten zagen wegvallen.

De zomerkampen zijn altijd het hoogtepunt van de jaarwerking voor het jeugdwerk. Dit jaar bleek deze afsluiter echter niet zo vanzelfsprekend door de coronamaatregelen. Met spanning volgden de jongeren de beslissingen van de veiligheidsraad en het groene licht zorgde dan ook voor heel wat opluchting. Dat de zomerkampen kunnen doorgaan, is zowel voor de leiding als leden een zegen. Zo’n vijftig Leuvense verenigingen maken zich sindsdien klaar om op kamp te vertrekken.

Deze zomer moeten ze tijdens het kamp wel met heel wat coronamaatregelen rekening houden. Zo moeten er bubbels gevormd worden van maximaal 50 personen, worden ze ingedeeld in leeftijdscategorieën en moeten ze extra hygiënemaatregelen volgen. Uit een bevraging bleek dat vooral die laatste maatregel voor stress zorgde bij de leiding, die zich ook nog moest voorbereiden op de examens. Bovendien bleek veel materiaal niet meer voorradig in de winkels.

Hygiënepakketten

“Om die bezorgdheid bij hen weg te nemen, besliste de Jeugddienst om bij te springen. We stelden voor elke bubbel een gratis hygiënepakket samen”, vertelt Dirk Vansina, schepen van jeugd. “Zo’n set bestaat onder andere uit mondmaskers, alcoholgel, biologisch afbreekbare handzeep, een contactloze thermometer, afzetlint en allesreiniger. In totaal gaat het over zo’n 310 pakketten. Ik ben ontzettend fier op de Jeugddienst! Het was ook voor hen immers geen gemakkelijke taak om alle producten nog te vinden, maar dankzij hun ongelooflijke inzet en doorzettingsvermogen is dit toch gelukt.” Alle producten zijn ecologisch verantwoord en de totale kostprijs van deze pakketten voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen bedraagt 55.000 euro.

Katrien Vanden Bossche van scouts Sint-Paulus is heel tevreden met het initiatief. “We zijn de Jeugddienst van de stad Leuven ongelofelijk dankbaar voor hun geduld en flexibiliteit doorheen de voorbije periode. Zij organiseerden online jeugdwerkraden waar we allen onze zorgen op ‘tafel’ konden leggen en ideeën met elkaar konden delen. Ze gaven geen valse hoop en waren eerlijk.” Uit de bevraging bleek ook nog dat de ziekenfondsen geen EHBO-koffers meer uitleenden omwille van hygiënemaatregelen. Als oplossing biedt de stad Leuven aan elke bubbel een EHBO-kist aan.

“De stad Leuven ondersteunt de Leuvense jeugdverenigingen maximaal. Ze zijn goed voorbereid om kinderen een leuk, maar ook veilig zomerkamp te laten beleven”, aldus schepen Vansina. “Door deze materialen aan te leveren, kan het jeugdkamp toch een tijd worden van onbezorgd ravotten en gezellig samen zijn, zoals het hoort.”

Coronafonds

De jeugdverenigingen hadden het echter niet enkel moeilijk met in hun kot te blijven, maar ze misten ook inkomsten uit bijvoorbeeld de gerenommeerde spaghettislagen, wafelverkoop. Sommige zochten alternatieven en verkochten online T-shirts en truffels, maar corona was een lelijke streep door de rekening in het budget voor het kamp, hun werking of voor investeringen in gebouwen.

“We laten de verenigingen niet in de kou staan. De stad richtte hiervoor ook een coronafonds op van 100.000 euro. De opgestapelde verliezen zal de stad dus deels compenseren, en dit op maat van elke vereniging, zodat zij kunnen blijven focussen op wat belangrijk is: hun eigen werking”, aldus schepen Vansina.