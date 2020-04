Leuvense jaarrekening 2019 klaar om aan gemeenteraad voor te leggen: “Rekeningoverschot is mooie basis voor toekomstige investeringen” Budget ging vooral naar fietsveiligheid en stadspatrimonium EDLL

14 april 2020

14u31 0 Leuven De Leuvense jaarrekening van 2019 is afgerond en klaar om aan de gemeenteraad voor te leggen. Het is de eerste jaarrekening van het nieuwe schepencollege. “We investeerden stevig in ons openbaar domein zoals meer fietspaden, slimme stap- en trapverbindingen en de heraanleg van straten, maar ook in ons stadspatrimonium”, zegt schepen van financiën Carl Devlies (CD&V). Er blijft zo’n 23,8 miljoen euro over voor de financiering van toekomstige projecten.

De eerste jaarrekening van het huidige schepencollege is een feit. “We leggen tevreden een positieve rekening neer met een overschot van 33,8 miljoen euro in de exploitatierekening”, vertelt schepen Devlies. “Op de rekeningen van de stad Leuven stond er op 31 december 2019 een bedrag van 39,4 miljoen euro. De investeringen in het jaar 2019 bedroegen 45,7 miljoen euro", aldus de schepen.

Aandacht fietsveiligheid

Na een analyse van de cijfers springt onder meer de aandacht voor het openbaar domein in het oog. “Voor fietsers was het een belangrijk investeringsjaar met enkele mijlpalen, zoals de fietstunnel onder de Tiensesteenweg”, vertelt Devlies. Een totaalplaatje van zo'n 2,8 miljoen euro. Maar ook de langverwachte fietsspiraal onder het station, die Leuven met Kessel-Lo verbindt, was een investering van 590.000 euro. “Vervolgens investeerden we ook 1,6 miljoen euro in het onderhoud van de verschillende fietspaden”, vervolgt Devlies. De stad Leuven investeerde daarnaast 870.000 euro in voetpaden en de heraanleg van voetpaden in een tiental vernieuwde straten. De aanleg van Park Belle Vue werd dan weer gefinaliseerd op 680.000 euro.

Stadspatrimonium

Het afgelopen jaar was in Leuven bovendien belangrijk voor het onroerend erfgoed. Er werd bijna 5 miljoen geïnvesteerd in de restauratie van de Abdij van Park en ook de afronding van de restauratie van de Sint-Pieterskerk en de stabilisatie van de Sint-Jacobskerk vonden plaats. De uitbreiding van het stadspatrimonium is eveneens kenmerkend voor het afgelopen jaar. “Denk maar aan de Scheutsite en het omliggende park, de vijvers van Bellefroid, het terrein aan de Brusselsestraat voor de podiumkunstenzaal en de overname van het openbaar domein van de Centrale Werkplaatsen.” De aankoop van de gebouwen van de Scheutsite bedroeg meer dan 4 miljoen euro.

De globale stadsschuld daalde van 110,9 naar 104,9 miljoen euro Carl Devlies, Leuvens schepen van financiën

28,3 miljoen euro voor toekomstige investeringen

Om de investeringen te financieren ging de stad Leuven 5 miljoen euro aan nieuwe leningen aan. Tegelijkertijd loste de stad in 2019 voor 10,9 miljoen euro aan leningen af, waardoor de globale stadsschuld daalde van 110,9 miljoen euro naar 104,9 miljoen euro. Of 1032 euro per inwoner, ruim onder het Vlaamse gemiddelde.

De autofinancieringsmarge, oftewel het bedrag dat na de volledige afrekening overblijft voor de financiering van toekomstige projecten, bedraagt zo’n 28,3 miljoen euro. “Dit bedrag geeft ruimte om in de komende jaren onze investeringen te financieren en andere bijkomende noden, bijvoorbeeld ingevolge corona, op te vangen”.

Coronacrisis

Traditioneel vindt er in de maand april een grondige herziening van het meerjarenbudget plaats, samen met een tweedaags debat in de gemeenteraad. Door de coronacrisis wordt dat momenteel verplaatst naar de gemeenteraad van eind juni. “Dit laat ons enerzijds toe een goede inschatting te maken van de effecten van de crisis op onze meerjarenbudgetten en anderzijds om de steunmaatregelen voor onze sectoren in kaart te brengen”, besluit schepen Devlies.