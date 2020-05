Leuvense hogeschool UCLL organiseert online infodag met 60 chatrooms Inclusief een virtueel bezoek aan de campus EDLL

06 mei 2020

11u34 0 Leuven Hogeschool UCLL organiseert komende zaterdag een eerste online infodag. Via 60 chatrooms geeft de Leuvense hogeschool informatie over haar opleidingen en organisaties. Zo’n 1.500 studenten hebben zich vooraf ingeschreven.

De Leuvense hogeschool UCLL ontvangt zaterdag 9 mei van 9 uur tot 13 uur zo'n 1.500 jongeren tijdens een online infodag. “Onze hogeschool experimenteerde al met een interactieve livestream op Facebook, maar het blijft spannend om bijna 1.500 mensen te ontvangen in een digitale campus met meer dan 60 ‘kamers’. Tegelijkertijd nemen de mogelijkheden van online studievoorlichting omwille van de omstandigheden een vlucht en dat biedt kansen voor nu en later”, zegt Jan Withofs, hoofd van communicatie UCLL.

De online infodag telt meer dan 60 chatrooms in alle opleidingsdomeinen die de hogeschool aanbiedt. Via de chatrooms kunnen jongeren persoonlijk en live contact leggen met docenten en studenten van hun voorkeursopleiding. Zo’n 300 docenten en studenten werken ‘vanuit hun kot’ mee om van deze online infodag een succes te maken. “Om de knoop echt te kunnen doorhakken, voelen jongeren ook de nood om hun keuze te wikken en wegen met hun vrienden, familie, leerkrachten én met de docenten en studenten van de onderwijsinstelling waarin ze geïnteresseerd zijn", aldus Withofs.

Nieuwe kansen

UCLL zet daarom alle middelen in om dat persoonlijke contact in tijden van ‘social distancing’ toch waar te maken tijdens live sessies. Volgens de hogeschool uit Leuven biedt het ook extra kansen. “Voor 17-jarigen die het anders wat te spannend vinden om hun vragen direct aan een docent te stellen tijdens een infodag op locatie, valt die drempel nu weg door de chat. We denken dat we daarom misschien nog wel meer kunnen tegemoet komen aan de vragen waar jongeren mee zitten.”

Virtueel bezoek aan de campus

Ook een virtueel bezoek aan de campus is mogelijk tijdens de online infodag. “Het kan natuurlijk nooit het gevoel geven van een echte onderdompeling op onze campussen, maar toch geeft het een levendig beeld van hoe het eraan toegaat. Niet louter droge beelden van onze lokalen. De virtuele rondleidingen laten zien hoe studenten aan de slag gaan in de labo’s, practica en hoe ze de campus beleven”, verduidelijkt Jan Withofs. Wie nog interesse heeft om de online infodag mee te volgen kan terecht op de website.