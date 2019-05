Leuvense hiphopper leert jongeren in Jordanië skaten EDLL

24 mei 2019

19u00 1 Leuven Soundrascalz, een Leuvense hiphopgroep, heeft vrijdagavond zijn nieuwe plaat RABARBER voorgesteld in de Stelplaats. De opbrengsten van dat optreden gaan integraal naar 7Hills Skatepark, een Jordaanse organisatie die gratis skateboardlessen geeft aan lokale en gevluchte kwetsbare jongeren uit Jordanië.

Kas Wauters (27), fervent skater en lid van Soundrascalz, is de drijvende kracht achter dit initiatief. Hij stapte drie jaar geleden mee in de organisatie van 7Hills Skatepark. “Het skatepark werd in 2014 gebouwd door een Duitse ngo om lokale jongeren een plaats te geven om samen te zijn en te skaten. Het is gevestigd in één van de weinige publieke parken in Amman in Jordanië. Maar er kwam niet veel volk op af”, zegt Wauters.

We legden bussen in, zorgden voor skateboards, voor verfrissing en zo is die bal aan het rollen gegaan. Het skatepark trekt nu wekelijks een 150-tal kinderen Kas Wauter

In 2016 trok hij, voor zijn stage bij ‘Make life skate life’, vier maanden richting Jordanië. Sindsdien heeft hij zich vastgebeten in het project en woont hij halftijds daar. “Mijn opdracht was: lokale kwetsbare jongeren aantrekken en zo’n divers mogelijk publiek naar het skatepark lokken. We legden bussen in, zorgden voor skateboards, voor verfrissing en zo is die bal aan het rollen gegaan. Er was alleen meer geld nodig om dit te blijven organiseren, dus wou ik een eigen ngo starten”, zegt Wauters.

Maar die opstart verliep moeilijker dan verwacht. Voor de werking en de kosten voor de registratie ging hij op zoek naar subsidies. “Een Europees fonds heeft ons uiteindelijk 30.000 euro aan subsidies gegeven. Daarmee kunnen we de bussen betalen en de registratie om ngo te worden”, zegt Wauters. Vandaag, zo’n 3 jaar later, is de registratie pas effectief rond. Wauters heeft er intussen zijn vast werk van gemaakt. “Het skatepark trekt nu wekelijks een 150-tal kinderen, waarvan 60% Soedanese, Irakese of Syrische vluchtelingen en 40% meisjes. Een opvallend cijfer, gezien de moslimgemeenschap in Jordanië. De meeste kinderen komen uit arme wijken”, zegt Kas.

Culturen verbinden

Met de benefiet in de Stelplaats vrijdagavond hoopt Soundrascalz opnieuw geld in te zamelen om op langere termijn de vluchtelingenjongeren op te leiden tot lesgever en meer in te zetten op mediaprogramma’s, montage, fotografie, sociale media en noem maar op. “We hebben stabiliteit voor de komende maanden, maar niet veel meer dan dat, terwijl er een grote nood is voor families en jongeren om ergens naartoe te gaan. Het sociale aspect en het samenbrengen van verschillende culturen, blijft het allerbelangrijkste”, klinkt het. De andere leden van de hiphopgroep steunen het project met plezier. Soundrascalz bracht zopas zijn tweede plaat uit en hoopt door middel van merchandising, eten en drank extra geld in te zamelen.

Het project kreeg onlangs wereldwijd aandacht toen Tony Hawk - een beroemde Amerikaanse skateboarder - de organisatie op zijn Facebookpagina feliciteerde. Meer informatie over het initiatief en de crowdfunding vind je op www.7Hillspark.com