Leuvense hiphopgroep zamelt 3000 euro in voor Jordaans vluchtelingenskatepark EDLL

31 mei 2019

16u50 0 Leuven De Leuvense hiphopgroep Soundrascalz organiseerde op vrijdag 24 mei een benefiet in de Stelplaats in Leuven. Door middel van merchandising en de verkoop van eten en drankjes wilden ze extra geld inzamelen voor 7 Hills, een skatepark voor vluchtelingen in Jordanië. En met resultaat, want de benefiet bracht 3000 euro op.

Kas Wauters (27), fervent skater en lid van Soundrascalz, is de drijvende kracht achter dit initiatief. Al drie jaar zet hij zich in voor het project en leert hij vluchtelingen skaten in Jordanië. De Leuvense hiphopgroep vond dat het ook eens tijd werd om met z’n allen iets te doen voor de jongerenorganisatie in Jordanië. Het doel: geld inzamelen om het skatepark in Amman (Jordanië) uit te bouwen. Dit betekent meer skateboards, meer bussen die kunnen ingelegd worden naar en van het skatepark zelf en op lange termijn de vluchtelingenjongeren op te leiden tot lesgever en meer in te zetten op mediaprogramma’s.

De hele dag was er een kledingmarkt met zelf ontworpen t-shirts en een ‘food market’ met verse pasta en soep. De line-up van enthousiaste Leuvense hiphopartiesten zorgden ‘s avonds nog voor een stevig feestje. De organisatie had gehoopt op 1000 euro, maar dat is verdriedubbeld. “Er is uiteindelijk een kleine 500 man gekomen, veel meer dan we oorspronkelijk hadden verwacht! Het doet enorm goed om te zien hoeveel mensen dit project willen steunen. Met dit geld kunnen we al veel doen”, aldus de 27-jarige Kas Wauters.