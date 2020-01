Leuvense Hilke Dehaes (22) start ‘Open Dansvloer’ in Leuven: “Ik wil jong en oud op een vrije manier verbinden door dans” EDLL

16 januari 2020

16u24 0 Leuven In de nieuwe sporthal van Stelplaats kan je vanaf februari elke donderdag ‘Open Dansvloer’ volgen of kortweg een uurtje samen de benen losgooien. Helemaal gratis en zonder regels. De Leuvense Hilke Dehaes (22) heeft het concept bedacht om jong en oud te verbinden door dans en verschillende muziekstijlen.

De Leuvense Hilke is al sinds de tweede kleuterklas op de dansvloer te vinden. Maar door haar studies klinische psychologie aan de KU Leuven is ze met danslessen gestopt. Al bleef de danskriebel al die tijd aanwezig. “Ik ben op zoek gegaan naar een manier om dans op een vrije manier terug in mijn leven te brengen. Voornamelijk in de vorm van improvisatie en hedendaagse dans”, zegt Hilke. De jonge onderneemster kwam op het idee door een campagne van Wild/t dansen van Danspunt, een steunpunt voor dans en beweging. “Danspunt wou weten of er bij dansers wilde ideeën leefden en dan had ik iets van: ik ga het concept van vrij dansen op openbare plaatsen en zonder instructies insturen. In Amerika bestaan er trouwens al soortgelijke concepten”, zegt Hilke. “Nadien heb ik met de mensen van Danspunt gebrainstormd over hoe ik dat in Leuven kon uitwerken. Dan ben ik met Open Gym in contact gekomen en dankzij hen kan ik ‘Open Dansvloer’ nu in de Stelplaats organiseren”, zegt de masterstudente.

Dans is een krachtig wondermiddel en ik wil dat iedereen dat kan ervaren Hilke Dehaes, bedenkster ‘Open Dansvloer’

Het nieuwe concept ‘Open Dansvloer’ vind je vanaf februari elke donderdag vanaf 18 uur in de vernieuwde sporthal van Stelplaats in Leuven. Maar hoe ziet zo'n uurtje ‘Open Dansvloer’ er dan uit? “Dat begint met een opwarming die ik leid, waarbij ik de mensen hun lichaamsdelen afzonderlijk laat losschudden. Zo komen ze in contact met hun eigen lichaam. Dan beginnen we dat te combineren en te bewegen door de ruimte. Vanaf dat moment zijn we eigenlijk al aan het dansen. Nadien kan iedereen op zijn eigen tempo en manier verder ‘vrij’ dansen. Ik gebruik vooral up-tempo liedjes, maar ook experimentele muziek en techno. Dat slaat aan”, aldus de Leuvense.

Laagdrempelig

Ook mensen die nog geen enkele ervaring hebben in dans zijn hier aan het juiste adres. “Ik wil vooral mensen van alle leeftijden verbinden en hen plezier laten ervaren in hun eigen lichaam. Het moet vrij en laagdrempelig blijven. Dans is een krachtig wondermiddel en ik wil dat iedereen dat kan ervaren”, aldus Hilke. Het concept ‘Open Dansvloer’ is zonder regels en bovendien helemaal gratis. “Ik hoop het in de toekomst nog naar andere plaatsen of evenementen in Leuven door te trekken", besluit de masterstudente.

Deze zaterdagavond kan je ‘Open Dansvloer’ uitzonderlijk al in Hal 5 in Kessel-Lo vinden. De sessie gaat van start om 19 uur.