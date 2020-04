Leuvense handelaars lanceren bierbelevingspakketten met streekproducten EDLL

02 april 2020

15u25 0 Leuven Leuven Leisure slaat de handen in elkaar met lokale handelaars en brengt speciale bierbelevingspakketten op de markt onder de hashtag #blijfinuwkot. Eentje met kazen van Elsen Kaasambacht en eentje met pralines van chocolatier Bittersweet.

Heel wat handelaars proberen in deze coronatijden creatief uit de hoek te komen. “De crisis zette ons aan tot het integraal herdenken van onze werking en van ons aanbod”, zegt ook Sebastiaan, zaakvoerder van Leuven Leisure. “We staken onze koppen bij elkaar en besloten er toch het beste van te maken. Een stevige brainstorm over wat beleving nog kan zijn in deze tijden, bracht ons tot een bier- en foodpairing met streekproducten. Daarvoor werken we nu samen met andere lokale handelaars", vertelt Sebastiaan.

Elsen Kaasambacht en Bittersweet

Samen met de bierspecialisten van Beer Hop pakken ze nu uit met een culinaire thuisbeleving. “Het is nog steeds weinig algemeen bekend dat producten zoals chocolade en kaas zeer goed samengaan met bier”, klinkt het. De handelaars hebben samen twee bierbelevingspakketten ontworpen onder de hashtag #blijfinuwkot. Eentje met kaas en eentje met chocolade.

De bier-sommeliers van Beer Hop selecteerden vijf kazen van Elsen Kaasambacht en zeven Leuvense pralines van Bittersweet. Die streekproducten combineren ze dan met minder bekende lokale bieren. Een pakketje kaas- en bier of chocolade- en bier bestellen kan via deze link. De prijzen van de bierbelevingspakketten variëren tussen 20 en 25 euro per persoon. Leveringen in en rond Leuven zijn gratis.