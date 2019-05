Leuvense grondlegger van Big Bang-theorie krijgt fietsroute Bart Mertens

23 mei 2019

21u00 0 Leuven Zopas werd een nieuwe fietsroute rond het thema ‘Big Bang’ feestelijk ingereden. Zo ronden de zusteruniversiteiten UCLouvain en KU Leuven de herdenkingscyclus af die ze in 2016 lanceerden ter gelegenheid van het vijftigste sterfjaar van Mgr. Georges Lemaître (1894-1966), de grondlegger van de oerknaltheorie.

KU Leuven en UCLouvain lanceerden het idee van de ‘Big Bang’-route enkele jaren geleden. In tegenstelling tot de oerknaltheorie ontstond het idee voor de ‘Big Bang’-fietsroute overigens niet in Leuven maar op het Canarische eiland La Palma. Tijdens een observatienacht aan de Leuvense Mercatortelescoop op het eiland bedachten de aanwezige wetenschappers een sportief traject tussen Leuven en Louvain-la-Neuve. Aan het begin van de 20e eeuw nam men vrijwel algemeen aan dat het heelal onveranderlijk was én eeuwig. Deze twee stellingen veegde Lemaître met zijn grensverleggende onderzoek van tafel. Hij stelde dat het heelal uitdijt. Daarvoor baseerde hij zich op de relativiteitstheorie van Albert Einstein met wie hij nauwe contacten had. Hij berekende dat de oerknal ongeveer 10 miljard jaar geleden plaatsvond. Rector Luc Sels: “Een ‘Big Bang’-fietsroute: het begon als een briljant en gek idee maar werd een pracht van een verwezenlijking.” Meer info: www.bigbangroute.be