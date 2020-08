Leuvense gevangene doodgeslagen door hoofdverdachte brandstichtingen in Limburg HAA Marco Mariotti Kim Aerts

25 augustus 2020

12u50

Bron: Belga, eigen berichtgeving 428 Leuven In het arresthuis Leuven Hulp is een gedetineerde om het leven gekomen na een aanval door een andere gevangene. De dader is dezelfde verdachte die vorige week een fietser doodreed en minstens twee keer brand stichtte in Houthalen-Helchteren, bevestigt het parket.



Het slachtoffer is een gedetineerde die in voorlopige hechtenis zat en vanochtend in de wachtkamer van de gevangenis zat te wachten op zijn overbrenging naar de Leuvense rechtbank. Een medegedetineerde, die eveneens in voorlopige hechtenis zat, viel hem daar aan en sloeg hem op het hoofd.

De man die de feiten pleegde, is de 63-jarige verdachte die vorige week een fietser doodreed en minstens twee keer brand stichtte in Houthalen-Helchteren.

De hulpdiensten rukten na de aanval meteen uit naar Leuven Hulp, maar het slachtoffer overleed in het arresthuis aan zijn verwondingen. De precieze omstandigheden van de agressie zijn nog onduidelijk.

Het Leuvense parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor moord, zegt parketwoordvoerster Stephanie Vanthienen. Een wetsarts, het gerechtelijk labo en het afstappingsteam van de federale politie zijn ter plaatse gegaan.