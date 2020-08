Leuvense gevangene doodgeslagen door andere gedetineerde HAA

25 augustus 2020

11u02

Bron: Belga 74 Leuven In de het arresthuis Leuven Hulp is een gedetineerde om het leven gekomen na een aanval door een andere gevangene. Dat meldt VRT Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door het gevangeniswezen.

Het slachtoffer zat vandaag in de wachtkamer van het arresthuis te wachten op zijn overbrenging naar de Leuvense rechtbank, toen een medegedetineerde hem aanviel en op het hoofd sloeg. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar het slachtoffer overleed in de gevangenis aan zijn verwondingen.

De juiste omstandigheden van de aanval zijn nog onduidelijk. Het is ook niet bekend in welke mate de dader en het slachtoffer elkaar kenden. Later meer