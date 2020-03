Leuvense gemeenteraad vergadert digitaal met 47 raadsleden: “Geen eenvoudige klus maar het gaat lukken” Bart Mertens

25 maart 2020

14u30 1 Leuven Nadat de raadscommissies afgelopen week al via e-mail plaatsvonden, zal nu ook de Leuvense gemeenteraad van maandag 30 maart volledig digitaal worden georganiseerd. “Ook de Leuvense inwoners kunnen via de website van de stad en vanuit hun huiskamer meeluisteren via streaming”, zegt Dorien Meulenijzer, voorzitter van de Leuvense gemeenteraad.

Oorspronkelijk zou de gemeenteraadsvergadering met grotere afstand tussen de raadsleden en zonder publiek plaatsvinden maar bij nader inzien wordt dat plan opgegeven. “Het is in deze tijd niet verantwoord om 47 mensen in één ruimte samen te brengen, zelfs al respecteren we een afstand van anderhalve meter. Daarom heb ik samen met de burgemeester en de fractievoorzitters beslist om de gemeenteraad volledig digitaal te laten verlopen”, zegt voorzitter Dorien Meulenijzer. De Leuvense gemeenteraad annuleren, was overigens geen optie. “Het blijft ook in deze bijzondere periode belangrijk om het democratisch debat in de gemeenteraad te laten doorgaan”, klinkt het.

Live

De voorbije week werden de voorbereidingen getroffen voor het digitaliseren van de gemeenteraad. Geen eenvoudige klus want de voltallige Leuvense gemeenteraad bestaat uit 47 raadsleden. Voorzitter Dorien Meulenijzer: “De raadsleden kunnen inloggen via een digitaal platform. De raadsleden kunnen daarna via de digitale agenda hun stem uitbrengen. Deze week zal ik met elk raadslid een individueel en digitaal testgesprek doen om te zorgen dat alles vlot kan verlopen volgende week maandag”, aldus voorzitter Dorien Meulenijzer.

Nog dit: ook de Leuvense inwoners kunnen via de website van de stad en vanuit hun huiskamer luisteren via streaming. De zitting is op maandag 30 maart vanaf 20 uur te volgen via https://leuven.raadsinformatie.be/live. “Op deze manier kunnen we toch transparant blijven naar onze inwoners en blijft de goede werking van de stad Leuven en haar gemeenteraad gegarandeerd in deze moeilijke periode. Na de raad van maart wordt er geëvalueerd en eventueel bijgestuurd mocht ook de gemeenteraad van april digitaal moeten verlopen”, besluit Dorien Meulenijzer.

Meer over politiek

Dorien Meulenijzer