Leuvense gemeenteraad blijft digitaal: “Onverantwoord om 47 mensen samen te zetten in één ruimte” Bart Mertens

26 september 2020

11u00 0 Leuven De komende maanden organiseert Leuven geen fysieke zittingen van de gemeenteraad. Voorzitter Dorien Meulenijzer kiest ervoor om in tijden van stijgende coronabesmettingen verder digitaal te vergaderen. “Nieuw is wel dat de zittingen via een visuele livestream gevolgd kunnen worden”, klinkt het.

“De Leuvense gemeenteraad verloopt al sinds maart volledig digitaal. Zowel vergaderen als stemmen gebeurt via een digitaal platform”, laat Dorien Meulenijzer optekenen. “Alle fracties onthaalden deze manier van werken positief. Daarom kiezen we ervoor om deze werkwijze nog minstens enkele maanden verder te zetten naar aanleiding van de stijgende besmettingsgraad in het land. Omwille van het coronavirus is het niet verantwoord om 47 mensen in één ruimte samen te brengen.”

In de raad bespreken we veel complexe dossiers. Door ook beeld te tonen, maken we het volgen van de debatten aantrekkelijker voor onze inwoners Dorien Meulenijzer, voorzitter van de Leuvense gemeenteraad

Tot op heden konden geïnteresseerde burgers de raad volgen in een audiostreaming maar vanaf maandag komt daar ook beeld bij. “Een enorme meerwaarde. In de raad bespreken we veel complexe dossiers. Door ook beeld te tonen, maken we het volgen van de debatten aantrekkelijker voor onze inwoners. Als voorzitter van de raad hecht ik daar enorm belang aan”, zegt voorzitter Meulenijzer.

Coronavirus

Schepen van ICT Thomas Van Oppens (Groen) is ervan overtuigd dat de livestream in woord en beeld zal bijdragen aan de ambitie om een transparant beleid te voeren. “De digitale gemeenteraad en de visuele livestream passen perfect binnen de ambities van de stad op het vlak van digitalisering. De transparantie ten opzichte van de Leuvenaars staat hierbij centraal. Het coronavirus heeft alles in een stroomversnelling gebracht.”

Geïnteresseerden vinden op www.leuven.be/gemeenteraad een link ‘gemeenteraad live volgen’. Ook de link naar de commissievergaderingen zal vanaf oktober terug te vinden zijn op de website van de stad Leuven.