Leuvense fotografe wint internationale prijs met indrukwekkende onderwaterfoto EDLL

25 februari 2020

18u56 2 Leuven De Leuvense fotografe Ines Goovaerts (27) heeft haar eerste award gewonnen op een prestigieuze internationale fotowedstrijd in het Verenigd Koninkrijk. De natuur- en onderwaterfotografe ging met brons naar huis en won de prijs in de categorie ‘meest beloftevolle onderwaterfotograaf 2020’ met haar beeld ‘Minke Wave’.

De prestigieuze fotowedstrijd ‘Underwater Photographer of the Year’ bekroont wereldwijd de meest indrukwekkende onderwaterfoto’s. De 27-jarige Ines startte nog maar een jaar geleden met onderwaterfotografie, maar toch ging de Leuvense al naar huis met brons in de categorie ‘Meest beloftevol’. “Ik kan het nog steeds niet geloven”, klinkt het.

Ines wordt daarmee derde meest beloftevolle onderwaterfotograaf van dit jaar met haar beeld ‘Minke Wave’. Een indrukwekkende momentopname. “Op het moment van de foto was ik aan het werken op het ‘Ningaloo Reef’ in West-Australië. Iedere dag namen wij daar toeristen mee om hen te laten zwemmen met diverse zeedieren zoals zeeschildpadden, mantaroggen, walvishaaien en bultrugwalvissen. Slechts af en toe kruisen andere walvissen je pad. Dat was toen het geval. Uit het niets zwom er een groep van zes dwergvinvissen mijn richting uit. De dwergvinvis op de foto keek nieuwsgierig in mijn ogen en heel onverwacht kon ik een ‘splitshot’ nemen. Dat is een foto half boven water en half onder water. In een open oceaan heb je daar over het algemeen heel weinig kans op”, vertelt Ines fier. De prijsuitreiking vond afgelopen weekend plaats in Coventry, het Verenigd Koninkrijk.

Intussen is de fotografe terug in Leuven en zit ze boordevol enthousiasme om haar eigen freelance bedrijf ‘Ines Goovaerts Photography’ op te starten. “Ik heb de voorbije vijf jaar heel wat materiaal opgeslagen op mijn harde schijf en dat wil ik nu graag de wereld insturen”, klinkt het veelbelovend.