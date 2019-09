Leuvense fotograaf Johan Van Cutsem trotseerde de Mongoolse winter. “Temperaturen tot -50 °C!” Bart Mertens

09 september 2019

14u45 0 Leuven De Leuvense fotograaf Johan Van Cutsem staat erom bekend dat hij geen enkele uitdaging uit de weg gaat om een goed beeld te schieten. In maart trok hij naar Mongolië waar hij de confrontatie aanging met de strenge winter. “De temperaturen daalden vlot tot min 25°C met pieken tot min 50 °C”, aldus Johan Van Cutsem.

Leuvenaar Johan Van Cutsem heeft een verleden als persfotograaf maar de voorbije jaren trekt hij vaak de wijde wereld in om mooie foto’s te maken die hij vervolgens graag deelt met het publiek in zijn galerie ’t Oogenblik in de Tiensestraat. Afgelopen maart reisde Johan Van Cutsem naar Mongolië waar de strenge winter hem bij de keel greep. “De temperaturen daalden vlot tot min 25°C met pieken tot min 50 °C”, vertelt Johan Van Cutsem. “Vele dieren halen het einde van de winter niet. Tijdens een extreme ‘dzud’ sterven soms de meeste dieren van een kudde en zit er voor de nomaden niets anders op dan hun zwervend bestaan op te geven en zich te vestigen in de steden die kreunen onder de apocalyptische luchtvervuiling.”

Soms zit er voor de nomaden niets anders op dan hun zwervend bestaan op te geven en zich te vestigen in de steden die kreunen onder luchtvervuiling Fotograaf Johan Van Cutsem

Ondanks de vriestemperaturen met dode dieren tot gevolg ontdekte Johan Van Cutsem ook een boeiende traditionele samenleving in Mongolië. “Ik trok in het Altaigebergte met de nomaden van hun winter- naar hun zomerweides. Een tocht over bevroren rivieren en kleurrijke kale bergen waar de wind de sneeuw voortdurend wegblaast. Met een familie en hun honderden schapen en kasjmirgeiten gingen we in het spoor van de yak en paarden in een lange rij. Volgeladen kamelen droegen de gers, compleet met metalen wasteil én satellietschotel. In het Altai-gebergte houden fiere Kazakse arendjagers ook vast aan hun tradities. Ze zetten trouwens vrouwelijke arenden in voor de pelsjacht”, besluit Johan Van Cutsem die al zijn fotomateriaal ondertussen heeft verwerkt in de expo ‘ALTAI!’. Wie het werk van Johan Van Cutsem in detail wil bekijken, kan terecht in fotogalerie ’t Oogenblik in de Tiensestraat 37 in Leuven. De tentoonstelling loopt nog tot 24 oktober van woensdag tot zondag, telkens van 13 tot 18 uur. Meer info: www.oogenblik.be