Leuvense duiven moeten aan de pil: stadsbestuur plaatst voederbakken met anticonceptie om populatie in te perken en overlast tegen te gaan EDLL

09 juli 2019

18u27 0 Leuven Om de overlast van de Leuvense duiven tegen te gaan, plaatst de stad deze maand op vier locaties voederbakken met een anticonceptiepil. De bedoeling is om de duiven tijdelijk onvruchtbaar te maken en zo de duivenpopulatie sterk in te perken. Naast Tongeren is Leuven hiermee de tweede stad in ons land die deze methode toepast.

De Leuvense duiven maken deel uit van het stadsbeeld. Op sommige plaatsen zijn ze echter met te veel. Veel Leuvenaars klagen over schade door de uitwerpselen, onder andere op blauwe steen, marmer en kalksteen. “Afgelopen maanden hebben we besloten om de duivenpopulatie aan te pakken, maar op een diervriendelijke manier. We zochten een manier waarbij de dieren zo min mogelijk last ondervinden”, zegt Thomas Van Oppens, schepen van Dierenwelzijn en Stadsreiniging.

‘Onvruchtbaar’ effect slechts tijdelijk

De stad test nu de zogenaamde duivenpil. “De voederbakken gaan op vaste tijdstippen in de dag een duivenpil verspreiden die bestaat uit maïskorrels met daarover een laagje nicarbazine, het diergeneeskundig middel R-12. Die pil gaat er voor zorgen dat de duiven onvruchtbaar worden. We zullen de duiven conditioneren zodat ze de maïs blijven eten”, aldus schepen Thomas Van Oppens. Het ‘onvruchtbaar’ effect is slechts tijdelijk. Als de duiven meerdere dagen niet meer van de maïs eten, worden ze opnieuw vruchtbaar.

De methode is volgens dierenrechtenorganisatie GAIA de meest diervriendelijke die er is om overlast van duiven te beperken. “Het is een systeem van de toekomst. We pakken de kern van het probleem aan en focussen op de dominante duiven die centraal eten en ook voor de meeste nakomelingen zorgen. We hopen toch 20% van de duivenpopulatie te voederen”, aldus dierenarts Pieter Colla. De stad benadrukt dat de duivenpil niet schadelijk of gevaarlijk is voor de duiven of andere dieren.

Doelbewust gekozen

De groendienst van Leuven gaat deze maand vier voederbakken plaatsen op vier verschillende locaties in de binnenstad. Er komt een voederbak in de omgeving van het station, het Sluispark, Museum M en het Vriezenhof. “Samen met de dierenartsen heeft de groendienst de duiven in de stad goed geobserveerd. De vier locaties zijn dan ook ook doelbewust gekozen. We weten waar we hen met velen en hongerig aantreffen”, aldus schepen van openbaar groen Lalynn Wadera.

Stad Leuven hoopt op een even groot succesverhaal als in Tongeren en Venetië. In Tongeren is de duivenpopulatie met 25 % gedaald en in Venetië daalde het aantal duiven van 10.000 naar 1.000.