Leuvense cultuurprijzen gaan naar Afrika Filmfestival en Zoë Demoustier EDLL

30 januari 2020

10u28 0 Leuven Naar jaarlijkse gewoonte reikt de stad Leuven eind januari twee cultuurprijzen uit. Dit jaar gaat de prijs voor culturele verdienste naar het Afrika Filmfestival en artistieke duizendpoot Zoë Demoustier sleept de prijs voor beloftevol talent 2019 in de wacht. De stad Leuven voorziet jaarlijks ruim een half miljoen euro om ook in de toekomst verder in te zetten op cultuur en creativiteit.

Bij de bekendmaking van het meerjarenplan voor Leuven werd duidelijk dat Leuven blijft inzetten op cultuur en creativiteit. “Ze kunnen op onze ondersteuning blijven rekenen, zeker ook jonge makers en initiatieven van onderuit. We voorzien daarvoor jaarlijks ruim een half miljoen euro”, zegt schepen van cultuur, Denise Vandevoort (sp.a). “Met de uitreiking van deze cultuurprijzen willen we onze sector extra in de bloemen zetten”, aldus de schepen.

Culturele verdienste

De Leuvense prijs voor culturele verdienste wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die de afgelopen jaren veel heeft betekend voor het Leuvense culturele veld. De jury koos uiteindelijk het Afrika Filmfestival. “Het Afrika Filmfestival is al 25 jaar lang een stevige motor voor een diverse, open en toekomstgerichte samenleving. Dankzij hen kunnen mensen de boeiende cultuurvormen van dit continent ontdekken. Ze zijn bovendien een duwtje in de rug voor de vele artiesten van Afrikaanse origine. Door hun internationaal netwerk zetten ze Leuven tot ver buiten de landsgrenzen op de wereldkaart”, aldus schepen Vandevoort. De prijs werd in ontvangst genomen door Guido Convents, voorzitter van het Afrika Filmfestival.

Prijs voor beloftevol talent

Met de prijs voor beloftevol talent wil Leuven startend talent een extra duwtje in de rug geven. Dit jaar selecteerde de jury Zoë Demoustier. Zoë biedt jonge makers en artiesten speelkansen en geeft hen ruimte tot reflectie, onder meer als initiatiefneemster van het In De Maak Festival. Ze neemt ook al de ambassadeursrol voor Leuven op zich. De artistieke duizendpoot gaat naar huis met 3000 euro.

Leuven heeft heel wat culturele ambities. Denk maar aan de herbestemming van het Leuvens stadhuis, de realisatie van de podiumkunstensite en de ondersteuning van culturele organisaties en verenigingen. Stad Leuven dingt dan ook graag naar de titel van Europese Hoofdstad Cultuur 2030.