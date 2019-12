Leuvense cultuurorganisaties verliezen in totaal 295.000 euro. Ontdek hier wie getroffen wordt door de besparingen van de Vlaamse regering Bart Mertens

03 december 2019

17u30 0 Leuven Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Bruno Tobback (sp.a) klaagt de besparingen in de Leuvense cultuursector aan. Uit de cijfers van Jan Jambon blijkt dat de Leuvense werkingen 295.000 euro subsidies moeten inleveren. “De inwoners van Leuven verdienen een betaalbaar cultuuraanbod maar daar ligt deze Vlaamse Regering duidelijk niet wakker van”, klinkt het.

Er is al veel inkt gevloeid over de besparingen in de cultuursector maar daarbij was er weinig aandacht voor de impact op het lokale cultuur- en verenigingsleven. En die is niet gering volgens Vlaams parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Bruno Tobback (sp.a). “De besparingen treffen niet alleen prominente kunsthuizen in onze steden maar ook lokale organisaties en verenigingen overal in het land. Net voor hen wordt het bijzonder moeilijk om de impact van de besparingen op te vangen”, zo stelt Bruno Tobback.

sp.a heeft in het parlement amendementen ingediend om de besparingen van tafel te vegen maar de meerderheidspartijen hebben die weggestemd Bruno Tobback (sp.a)

Ook de Leuvense werkingen ontsnappen niet aan de besparingen. Tegen 1 januari 2020 moeten ze in totaal 295.000 euro subsidies inleveren, zo blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a) opvroeg bij minister-president Jambon. Het gaat onder meer om het kunstencentrum Stuk (97.477,21 euro), Het Depot (16.820,49 euro) en Museum-M (17.936 euro). Ook Fabuleus (26.806,67 euro) en Het nieuwstedelijk (50.960,77 euro) verliezen een aanzienlijk bedrag. “sp.a heeft in het parlement amendementen ingediend om de besparingen van tafel te vegen maar de meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V hebben die weggestemd. Het is een slag in het gezicht van de honderdduizenden Vlamingen die zich als vrijwilliger inzetten voor hun lokale toneelkring, de harmonie of één van de vele sociaal-culturele verenigingen”, zegt Bruno Tobback.

Meer budget van stad Leuven

Toch is er ook nog goed nieuws voor de Leuvense cultuurwereld.Het budget voor externe culturele organisaties van de stad Leuven zelf stijgt van 2,6 naar 3,2 miljoen euro. “De budgetstijging voor externe culturele organisaties in Leuven vangt voor een deel op wat Vlaanderen minder doet. Er is veel jong talent in Leuven. We investeren in een voedingsbodem waar cultuur uit groeit. We kiezen voor een toekomst met een bruisend cultureel leven’, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Deze Leuvense cultuurorganisaties verliezen subsidies:

Kunstencentrum Stuk: 97.477,21 euro

Het nieuwstedelijk: 50.960,77 euro

Fabuleus: 26.806,67 euro

Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven: 21.068,85 euro

Museum-M: 17.936 euro

Het Depot: 16.820,49 euro

Festival Van Vlaanderen Vlaams-Brabant: 16.768,47 euro

Huelgas Ensemble: 12.742,79 euro

Compagnie Tartaren: 7.125,56 euro

Stad en Architectuur: 5.783,67 euro

Cultureel Erfgoed Leuven: 5.743 euro

MATRIX: 5.664,04 euro

Werktank: 5.471,60 euro

Psallentes: 4.270,14 euro