Leuvense chocolatier geeft gratis ‘blijfinuwkot’-pralines bij online bestelling EDLL

28 april 2020

16u34 2 Leuven Ook chocolatier Think Chocolate komt origineel uit de hoek in tijden van corona. Omdat we nog wel enige tijd in ons kot moeten blijven, heeft de Leuvense chocolatier speciale ‘blijfinuwkot’-pralines gemaakt.

Chocolatier Think Chocolate deelt een gratis doosje met ‘blijfinuwkot’-pralines uit aan klanten die in hun kot blijven en een bestelling aan huis laten leveren. De chocolatier in de Leopold Vanderkelenstraat in Leuven wil op deze manier iedereen nog een hart onder de riem steken en aanmoedigen om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Door de coronacrisis hebben de broers Karl en Johan Van Roost van Think Chocolate beslist om hun chocolatier momenteel enkel in de voormiddag te openen. In de namiddag wordt er in het Leuvense - vanaf een aankoop van 20 euro - gratis aan huis geleverd. En dat gebeurt dus voortaan met een lekker extraatje.