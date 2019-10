Leuvense buurten verwelkomen studenten in hun straat ADPW/EDLL

10 oktober 2019

16u14 2 Leuven Ondanks het grijze weer was het woensdag gezellig druk in tal van Leuvense straten. Leuvenaars heetten er de studenten uit hun straat welkom met een drankje en een hapje. Ze kregen hierbij de steun van Love Leuven, een campagne van stad Leuven, KU Leuven, Hogeschool UCLL en LOKO. Love Leuven wil het samenleven tussen bewoners en studenten bevorderen.

Bij de start van het academiejaar riep Love Leuven alle buurten van Leuven op om op woensdagavond 9 oktober de studenten in hun straat warm welkom te heten. Love Leuven trekt zo volop de kaart van de kleine ontmoeting tussen tijdelijke en vaste bewoners. In de buurt van het Noormannenpark sloegen drie straten de handen in elkaar. Bewoners van de Hogestraat, de Paul Delvauxwijk en de Noormannenstraat besloten de studenten in hun buurt gezamenlijk welkom te heten aan de buurtmoestuin in het Noormannenpark.

“Met de komst van de studenten stijgt het inwonersaantal van Leuven met maar liefst 50%. Dat is in geen enkele andere stad het geval en maakt Leuven uniek. Soms lijkt er een kloof te zijn tussen studenten en permanente inwoners. Met deze campagne willen we het dagelijks contact tussen Leuvenaars en studenten bevorderen en zo de kloof tussen beide leefwerelden stukje bij beetje overbruggen”, zegt schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen).

22 welkomstfeestjes

22 straten schreven zich in voor deze ‘studentenwelkom op buurtniveau’. De initiatiefnemers schoven stoelen en tafels op de stoep en genoten van het lekkers en de gadgets waarmee Love Leuven de feestjes ondersteunt. De wijkinspecteurs van politie Leuven, de nieuwe studentenflik en de wijkmanagers van stad Leuven brachten de deelnemende straten een bezoekje om zich voor te stellen en eventuele vragen te beantwoorden. Zo wil de campagne de banden met politie en stad versterken en de aanspreekpunten toegankelijker maken.

“Onze studenten zijn uiteraard sterk verweven met de stad en het leven in Leuven. Ze doen dit als kotstudent, maar in grote mate ook omdat ze inwoner van de stad zijn of omdat ze op hun stageplaats of voor hun praktijkonderzoek bijdragen aan de werking van heel wat organisaties, scholen en bedrijven. De hogeschool bouwt op al die manieren mee aan een gemeenschap in en rond de stad. Love Leuven zet die verbondenheid tussen studenten en bewoners extra in de verf”, zegt Klaas Vansteenhuyse, het hoofd van Onderwijs en Studenten van de Hogeschool UCLL.