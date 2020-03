Leuvense Burger King schenkt overschotten aan Poverello EDLL/JSL

19 maart 2020

12u21 0 Leuven De Leuvense Burger King heeft de overschotten van het hamburger-brood en de groenten geschonken aan Poverello.

Hamburgerketen Burger King heeft sinds gisteren de deuren gesloten. Maar omdat er nog veel overschot was van groenten en hamburger-brood deed de manager van het Leuvense filiaal een oproep op Facebook. “We zouden graag de overschotten weggeven aan een daklozencentrum of vluchtelingenkamp”, klonk het. “We hebben twee stichtingen gecontacteerd, namelijk het vluchtelingenhuis en Poverello”, aldus Burger King Leuven. Uiteindelijk werden alle overschotten naar Poverello in de Sint-Maartenstraat gebracht.