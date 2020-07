Leuvense brocanterie verhuist naar het Ladeuzeplein JSL

20 juli 2020

10u04 0 Leuven Sinds een aantal jaren worden er succesvolle brocanteries georganiseerd op het Martelarenplein in Leuven. Het publiek kan er de ganse dag komen snuisteren tussen de mooie en stijlvolle kraampjes en tevens genieten van een hapje en een drankje op de vele zonnige terrassen. Door de werkzaamheden is het Martelarenplein echter niet meer heel toegankelijk. Daarom verhuist de brocanterie voor de volgende edities naar het Ladeuzeplein.

Het handelaarsverbond “Hoover-Ladeuze” is blij met de verhuis van brocanterie-weekends naar hun plein, die steeds samengaan met een “koopzondag” in het stadshart. “Met 60 standen pakt de Brocanterie uit met een gevarieerd en stijlvol aanbod: antiek, brocante, vintage, retro, industrieel, verzamelingen, decoratie, curiosa, design, kunst, militaria, boeken, vinylplaten, games, alsook ambachten en streekproducten”, klinkt het bij de organisatie. “We zijn heel blij met de verhuis naar het Ladeuzeplein en het zal een coronaveilige editie zijn met 100 % aandacht voor alle sanitaire maatregelen die opgelegd zijn door de veiligheidsraad en door de stad. Er wordt veel volk verwacht in een aangename zomersfeer, want 1 en 2 augustus is ook het eerste weekend van de solden en de meeste winkels van het stadscentrum zijn open.”

De volgende editie van het “Brocanterie weekend” gaat door op zaterdag 1 en zondag 8 augustus 2020, van 10u. tot 18u.