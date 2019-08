Leuvense brandweer houdt minuut stilte voor overleden Limburgse collega’s en wordt zo herinnerd aan drama van 1991 ADPW

12 augustus 2019

19u07 0 Leuven De Leuvense brandweer hield maandagochtend een minuut stilte voor de twee collega’s die het afgelopen weekend het leven lieten bij een - op het eerste gezicht banale - brand in Beringen. Chris Medo (42) en Benni Smulders (37) overleefden het vuur niet. Het nieuws sloeg in als een bom bij de Leuvense collega’s, die in 1991 een soortgelijk verhaal meemaakten. Toen lieten Jos Hoeck (54) en Dany Vanderwegen (32) het leven bij een brand in De Dry Coppen in de Leuvense Schrijnmakersstraat.

Dirk Vranken en Jos Lambrechts, op het moment van de brand respectievelijk 32 en 36 jaar oud, herinneren zich de bewuste 3 februari 1991 nog alsof het gisteren was. “Het was zondagochtend 4.40 uur en we kregen een melding binnen van een bewoonster van de Schrijnmakersstraat die rook zag. Ze wist niet of er nog mensen in het pand waren”, vertelden Dirk Vranken, in die bewuste nacht van dienst als ambulancier van de zogenaamde A-ploeg en Jos Lambrechts, de nacht overste van wacht. “Er kwam erg veel rook achter een glazen voordeur uit. En langs de achterkant van het gebouw waren heel wat vlammen te zien. Jos (Hoeck, nvdr.) en Dany namen de verkenning van de eerste verdieping op zich. Dat deden ze wel meer en het gebeurde ook vaak dat wij meegingen”, zo klonk het bij Dirk en Jos.

Explosie

Ondertussen waren er al wat studenten van aanpalende panden geëvacueerd, voor mochten de vlammen overslaan. Een vrouw had de brandweer op dat moment al ingelicht dat er niemand meer binnen was. “Op het gelijkvloers was er een dikke zwarte rooklaag. Op de eerste verdieping was er eigenlijk niets te zien. Op dat ogenblik moet er aan de achterzijde van het gebouw iets ingestort zijn. Wat dat precies was, dat weten we nog altijd niet. Toen heeft er zich aan de voorzijde van het gebouw, waar Jos en Dany bezig waren, een soort explosie plaatsgevonden. Tot op de dag van vandaag weten wij nog steeds niet wat daar precies gebeurd is, branddeskundigen hebben dat nooit kunnen zeggen. Het ontaardde in een ware vlammenzee op de eerste verdieping. De hitte kwam van overal. Wij waren in het begin met 13 mensen naar de brand vertrokken, maar uiteindelijk was de hele kazerne aanwezig”, vertelden Jos en Dirk.

“Wij zagen Jos gebogen zitten, met zijn persluchtfles op zijn schoot in plaats van op zijn rug. Dany lag plat op de grond, zonder zijn masker. Heel zijn gezicht was zwartgeblakerd en zijn masker was volledig verschrompeld. Hij lag vlak bij het raam, terwijl Jos in de andere hoek van de kamer zat. We hebben nog geprobeerd om hen door het venster naar buiten te halen, maar dat ging gewoon niet door de verzengende hitte. De temperatuur daarbinnen moet zeker 1.000 graden geweest zijn. Dany en Jos zullen dan ook niet geleden hebben”, menen de twee toenmalige collega’s van Jos en Dany.

Dirk droeg - als ambulancier - het lichaam van de overleden Dany nog op de brancard. “Dat was verschrikkelijk. Dat zijn dingen die je nooit vergeet. Iedereen was er zwaar van aangedaan. Jos en Dany waren heel gedreven pompiers. Zij leefden echt voor hun job. Zij hebben gewoon brute pech gehad en zeker geen fout gemaakt. Dat is ook uit het onderzoek gebleken”, klinkt het bij Dirk.

“Nooit gedacht aan stoppen”

“Of vandaag de dag nog hetzelfde kan gebeuren? Het is zeker zo dat de pakken veiliger zijn geworden, maar tegen 1.000 graden is niets bestand”, menen de twee voormalige leden van de A-ploeg.

Het verlies van hun collega’s is nog steeds merkbaar als je in de brandweerkazerne binnenkomt. Daar staan portretfoto’s van Jos en Dany in de inkomhal en een gedenksteen voor de kazerne. Toch heeft het pijnlijke verlies van twee collega’s, maar vooral het verlies van twee vrienden, hen nooit aan stoppen doen denken. “De drang om bij de groep te blijven was veel groter dan ermee te kappen. Jos en Dany zouden dat ook niet gewild hebben”, klinkt het nog.