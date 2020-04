Leuvense BewonersParticipatie (LBP) vraagt meer ‘echte’ inspraak: “Belofte maakt schuld” Bart Mertens

07 april 2020

10u30 0 Leuven De leden van Leuvense BewonersParticipatie (LBP) vragen het stadsbestuur om meer werk te maken van participatieve democratie. Volgens de koepel van Leuvense buurtcomités ging het stadsbestuur uit de bocht door het punt over Ringtracé+ toch te stemmen op de gemeenteraad, ondanks het feit dat het overleg met de buurt op een laag pitje staat door de coronamaatregelen.

“Een zwarte dag voor de participatieve democratie in Leuven.” Zo omschrijft Leuvense BewonersParticipatie (LBP) de beslissing om het punt over Ringtracé+ toch te stemmen op de laatste gemeenteraad. De koepel van de Leuvense buurtcomités stelt dat het stadsbestuur zo al voor de tweede keer op korte tijd inging tegen de visie van haar eigen bewoners. Meer concreet gaat het over het dossier waarin de Celestijnenlaan in Heverlee een hoofdrol speelt met een herinrichting en een nieuw tracé voor de (tram)bus. “Voor een goed begrip moeten terugkeren naar de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezing”, vertelt Jan Van Langendonck namens Leuvense BewonersParticipatie. “De politieke partijen in de meerderheid beloofden aan participatie te doen maar je kan de vraag stellen of de Leuvense meerderheidspartijen hun eigen verkiezingsbeloften wel nakomen. Voor LBP is het duidelijk: het stadsbestuur doet (nog) niet aan bottom-up participatie. Groot was onze verbazing toen het Leuvense stadsbestuur de gunning van de studie over de Celestijnenlaan plots in volle coronatijd op de gemeenteraad van 30 maart agendeerde. Gelet op het lopende overleg tussen het stadsbestuur, de bewoners en de scholen werd gevraagd om dit agendapunt uit te stellen maar het agendapunt werd toch behandeld. Deze werkwijze van het stadsbestuur wijst minstens op een gebrek aan respect voor de mening van de eigen bewoners. Hopelijk past de stad Leuven echte participatie in de toekomst wel toe. Belofte maakt schuld.”

15,5 miljoen euro

Het Leuvense stadsbestuur benadrukt dat het helemaal niet de bedoeling is om LBP de mond te snoeren in het dossier. “We hebben al herhaaldelijk met de buurtbewoners gesproken en we zullen dat blijven doen. De coronamaatregelen maken overleg tijdelijk onmogelijk maar we pikken die draad terug op. We zetten het dossier niet helemaal ‘on hold’ want dat zou onverstandig zijn gezien de subsidie van 15,5 miljoen euro gelinkt is aan een timing”, klinkt het. De nieuwe studie die werd goedgekeurd op de gemeenteraad moet onder meer duidelijkheid brengen over de herinrichting van de Celestijnenlaan in Heverlee. Ook de onvermijdelijke onteigeningen van sommige voortuinen zal worden onderzocht in de studie.

