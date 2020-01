Leuvense bevolking steeg met 15 procent op 18 jaar tijd Bart Mertens

15 januari 2020

16u30 2 Leuven De laatste 18 jaar steeg de Leuvense bevolking met 15 procent. Leuven is daarmee de derde sterkste stijger onder de Vlaamse centrumsteden. Enkel Antwerpen en Gent kenden nog een sterkere stijging van het aantal inwoners.

“Leuven blijft groeien. Op 31 december 2019 telde onze stad 102.126 inwoners waarvan 51.243 mannen en 50.883 vrouwen”, zegt schepen van Burgerzaken Dirk Vansina (CD&V). Dat is een stijging van 638 inwoners in vergelijking met 2018. Dat jaar werd de teller afgesloten op 101.488 inwoners. “We registreerden 1.060 geboortes en 822 overlijdens in 2019. Verder kwamen er 11.064 mensen aan in Leuven en 9.588 mensen vertrokken uit de stad. Er waren ook 1.076 afvoeringen van ambtswege in 2019. Dat wil zeggen dat iemand niet meer verblijft op zijn of haar adres in Leuven, maar dat het nieuwe adres niet te achterhalen is.” Nog dit: in Leuven wonen 169 verschillende nationaliteiten. De Nederlanders (1.775) en de Chinezen (1.466) zijn met het meest vertegenwoordigd, gevolgd door de Indiërs (1.123) en de Italianen (1.094).

