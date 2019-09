Leuvense benedenstad in volle ontwikkeling. Ontdek de toekomst op event ‘Benedenstad-op-zondag’ Bart Mertens

16 september 2019

17u00 0 Leuven De Leuvense benedenstad ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Zo komt de Dijle opnieuw prominent in het straatbeeld. Verder moeten twee nieuwe parken het leven aangenamer maken in het stadsdeel waar de komende jaren heel wat nieuwe ontwikkelingen op de agenda staan. Schepen Carl Devlies (CD&V): “De Leuvenaars kunnen de plannen ontdekken tijdens event Benedenstad-op-zondag.”

De Leuvense benedenstad is langzaam maar zeker bezig aan een broodnodige transformatie. Die zal uiteindelijk eindigen in een ware metamorfose. Of met andere woorden: je zal de benedenstad amper nog herkennen binnen enkele jaren. Er zijn al grote stappen gezet met woonprojecten zoals Barbarahof en Janseniushof en nu de laatste patiënten hun overnachtingen op de ziekenhuissite achter de rug hebben, is de tijd gekomen om een versnelling hoger te schakelen. “De allesoverheersende ziekenhuistoren verdwijnt en de historische gebouwen in het stadsdeel krijgen een nieuwe bestemming. De benedenstad zal veranderen in een autoluwe stadswijk met veel groen en veel water. De focus komt te liggen op wonen, werken en ontspannen in een aangename stadsomgeving.”

De Dijle vormt al enkele jaren de basis van de Leuvense herontwikkeling. Denk maar aan de Vaartkom en de Dijleterassen Schepen Carl Devlies (CD&V)

Drie pijlers zijn belangrijk in de op stapel staande evolutie: water, groen en erfgoed. “De Dijle vormt al enkele jaren de basis van de Leuvense herontwikkeling. Denk maar aan de Vaartkom en de Dijleterassen aan het SLAC. Ook voor de benedenstad wordt water de ‘blauwe draad’ in de plannen. Ook erfgoed dragen we hoog in het vaandel want de benedenstad telt veel oude historische gebouwen. We beschouwen ze niet als een last voor de herontwikkeling noch als onaantastbare heilige gralen. We gaan uitvoerig na of en welke nieuwe rol die gebouwen in de toekomst voor onze stad kunnen vervullen. Zo zal de kapel in Burenberg op de voormalige Accosite plaats bieden aan een sociaaleconomisch restaurant.”

Podiumkunstenzaal

Ook groen zal een belangrijke rol spelen in de toekomst van de Leuvense benedenstad, net zoals cultuur want het staat ondertussen vast dat de Podiumkunstenzaal op de plek van het nog af te breken Sint-Pietersziekenhuis zal komen. “Het nieuwe Podiumkunstengebouw bouwt verder op de historische stedelijke structuur. Door de specifieke inplanting, de daken en de verbindingen versmelten oud en nieuw tot één geheel. We maken er een echte ontmoetingsplek van waar alle Leuvenaars graag komen”, vertelt schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera (sp.a) die ook opmerkt dat er een park van liefst één hectare wordt gerealiseerd op de Hertogensite.

Op termijn komt er een autonome busshuttle die de benedenstad zal verbinden met enkele randparkings Schepen David Dessers (Groen)

Blijft de vraag: hoe zal de mobiliteit zich ontwikkelen in de benedenstad? Schepen David Dessers (Groen): “Zoals in de rest van Leuven is ook hier de organisatie van het verkeer essentieel om alles aangenaam en leefbaar te houden. Fietsers en voetgangers voelen zich welkom in de hele benedenstad en bezoekers die met de wagen komen, kunnen in de toekomstige Parking Benedenstad terecht waar ze eventueel kunnen overstappen op een ander vervoersmiddel. Op termijn komt er ook een autonome busshuttle die de benedenstad zal verbinden met enkele randparkings.”

Wie de toekomstplannen van het Leuvense stadsbestuur zelf in detail wil ontdekken, kan overigens terecht op event ‘Benedenstad-op-zondag’ op 29 september. Op 26, 27 en 29 september kan je ook de infomarkt in het leegstaande Sint-Pietersziekenhuis bezoeken. Meer info: www.leuven.be/benedenstadopzondag